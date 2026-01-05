【113年班飛行甲班結訓暨頒授飛行胸章典禮】鄭榮豐勉勵飛官 擔負守護領空重任

記者謝承宏／綜合報導

空軍司令鄭榮豐上將昨日赴空軍飛行訓練指揮部主持「113年班飛行甲班結訓暨頒授飛行胸章典禮」，親自為結訓學員佩戴飛行胸章，勉勵新進飛官勇於承擔守護領空的使命，在軍旅生涯中開創屬於自己的璀璨篇章。

鄭司令致詞時表示，飛行胸章象徵飛行志業的正式展開，身為捍衛國家領空的飛官，除應以高道德標準涵養高尚品格、持續精進專業與語言能力外，更須嚴守飛行紀律，熟稔緊急狀況處置與各項標準作業程序，並以「每一次飛行都當作第一次飛行」的謹慎態度，朝「飛安零失誤」目標穩健邁進。

鄭司令亦特別向觀禮的學員眷屬表達感謝之意，因為有眷屬的支持鼓勵，才能讓學員安心無慮地投入飛行訓練。最後，鄭司令期許學員堅定志向、毋忘初衷，以壯志凌雲的抱負及豪氣干雲的氣勢穩健前行，共創筧橋新世代的榮光。

鄭司令為結訓學員佩戴飛行胸章，勉堅定志向、毋忘初衷。（空軍司令部提供）

