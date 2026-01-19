113年綜所稅第3批退稅入帳

113年度綜合所得稅第3批退稅案件，於1月20日存入受退稅人指定的存款帳戶；另外，北區國稅局基隆分局也提醒採用退稅憑單退稅的民眾，儘速於兌領期限115年3月20日前，持退稅憑單向指定的金融機構辦理提兌。

基隆分局表示，113年度綜所稅第3批次退稅對象包含逾期申報的退稅案件或屬繳稅、不補不退申報案件，經國稅局核定為退稅案件者。第3批次的退稅，於1月20日存入受退稅人指定的存款帳戶；至於未採用直撥（轉帳）退稅方式的受退稅人，則於20日當天以掛號寄發退稅憑單給受退稅人，而受退稅人在收到退稅憑單後，務必於兌領期限3月20日前，持退稅憑單向指定的金融機構辦理提兌。

基隆分局也呼籲納稅義務人，為縮短領取退稅款的時間，辦理綜合所得稅結算申報時，可多加利用納稅義務人本人、配偶或申報受扶養親屬的存款帳戶辦理直撥退稅，安全又便利。

國稅局不會以電話通知退稅或透過ATM操作轉帳退稅，民眾應留意詐騙電話，有任何退稅問題可撥打免付費服務電話0800-000321，或洽詢國稅局所屬分局、稽徵所、服務處查詢確認。