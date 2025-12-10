113班列車誤點超過1萬分鐘 台鐵初步調查結果出爐

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

12月6日台鐵桃園至中壢路段發生電車線異常，多列車集電弓受損，造成113班列車延誤、累積誤點超過1萬分鐘，其中內壢站更連兩天出現異常狀況。台鐵初步調查認為，5日鐵道局施工期間支撐架掉落，疑似擊中數列車的集電弓，可能是造成此次電車線異常的主因。

12月6日台鐵桃園至中壢路段發生電車線異常，多列車集電弓受損，造成113班列車延誤。（示意圖／台鐵粉專）

上週六下午至晚間，桃園段電力設備持續異常，共影響113車次，平均延誤約90分鐘，最嚴重一班甚至誤點179分鐘，引發民眾質疑台鐵應變不及。台鐵總經理馮輝昇表示，事件最早發生在12時54分，1188次列車在內壢出現真空斷路器跳脫、集電弓降弓情況，列車一路行至桃園時因集電弓與電力設備拉扯，導致設備嚴重受損。當時電力單位已派出三組人員搶修，但受限於損壞範圍長、位置分散，修復進度受影響。台鐵後續會檢討應變效率，並加強即時資訊發布。

馮輝昇指出，目前已在內壢以南找到了列車集電弓掉落的碳刷，將比對影像與軌道設備進一步分析原因。台鐵也已主動針對EMU900型列車的集電弓、碳刷以及桃園至中壢電車線進行全面特檢，結果均正常。由於桃園地區正進行鐵路地下化工程，台鐵表示將強化施工區域的管制與標準，避免類似事故再次發生。

