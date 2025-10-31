113年全國研發經費首破兆元 占GDP比率4.1%創新高

（中央社記者趙敏雅台北31日電）國科會今天公布「113年全國科技動態調查」，113年全國研發經費及研發人力維持雙成長，全國研發經費首次突破兆元，達新台幣1兆493億元，較112年成長11.9%，且研發經費占GDP比率續創新高，達4.1%。

國科會指出，113年全國研發經費中，以經費來源面觀察，來自民間部門（包含企業、高等教育、私人非營利及國外部門）研發經費為9004億元，較112年成長12.3%；來自政府部門研發經費為1489億元，成長9.7%。民間部門研發經費占整體研發經費的比率為85.8%，較112年略增0.3個百分點。

國科會表示，企業部門為台灣研發主力，近年來企業部門所執行的研發經費占全國研發經費的比率，皆在8成以上，113年占比達85.6%，成長率回到雙位數，為12.6%。

觀察不同企業規模的研發趨勢，國科會指出，82.4%的研發經費是由500人以上的大企業所執行，較112年增加0.7個百分比，也就是說，由大型企業帶動整體研發量。

同時，科學園區匯聚積體電路、電腦及周邊、通訊、光電、精密機械及生物技術等廠商，為台灣高科技產業發展基地，由於近年積體電路等高科技產業持續發展，科學園區廠商執行研發經費占全體企業比重，由109年的42.3%，提高至113年的47.5%。

國科會說明，113年可能受惠於全球景氣復甦及內外需動能恢復，並由大型企業研發動能擴散至相關產業，帶動產業鏈研發，政府研發投入增幅也達近年新高，顯示公私部門共同推升台灣研發能量，全國研發經費首次突破兆元，研發經費占GDP比率突破4%，整體研發經費與研發人力均創新高。

國科會表示，面對國際地緣政治與科技競局高度不確定性，將持續掌握全球科技發展趨勢，以前瞻視野規劃科研布局，攜手各部會擴大國內產官學研界的科研與創新投入，建立韌性科研體系，確保台灣在國際科技競爭中保持領先優勢。（編輯：楊蘭軒）1141031