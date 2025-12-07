114全國客家藝文決賽高雄登場 魏嘉彥到場力挺花蓮子弟

花蓮市長魏嘉彥於十二月五日自花蓮趕赴高雄，為六日登場由客家委員會主辦的「114年全國中小學客家藝文競賽」，進入決賽的花蓮代表隊加油打氣。魏市長心繫孩子遠征高雄的辛勞，前一晚貼心準備手搖飲料與甜點，親送到各校師生手中，為大家補充精神、舒緩緊張情緒，也把家鄉最實在的關懷帶到高雄，陪伴孩子迎接全國舞台的挑戰（見圖）。

本屆花蓮縣挺進全國決賽的學校與類別多元、表現亮眼。在「客語口說藝術類」部分，富里國小在國小低年級組以《客家節日～冬節》動人詮釋節慶文化，榮獲全國第3名；吉安國小中年級組帶來《避暑做麼?》，以生活情境自然說客語，榮獲全國第4名；鳳林國小中年級組《客家「名產」》結合家鄉在地特色，榮獲全國第4名，高年級組《手機仔平板學客家話》則融入時代議題，榮獲全國第5名；吉安國中在國中組表演《時時講客 儕儕講客 講就著了!》展現青年自信與語言能量，榮獲全國第3名。

廣告 廣告

「客語歌唱表演類」由鑄強附幼幼兒園組《歡迎來客家庄?》萌聲登台，榮獲全國第3名；長橋國小國小中年級組《細細?夢，大大?世界》的歌聲溫暖抒情、情感真摯，勇奪全國第2名；明廉國小高年級組《歡喜鬧洋洋》展現熱鬧喜氣與整齊唱功，榮獲全國第4名；鳳林國中在國中組演出《時光唱盤-花樹下摎你唱?歌》以細膩歌聲展現深厚功力，勇奪全國第2名。

「客語戲劇類」方面，吉安鄉立幼兒園組帶來的《客家豬仔學起屋》童趣十足、自然可愛，榮獲全國第3名；吉安國中表演《?頭生理有人做》用生動的演技傳達客家文化厚實的底蘊，勇奪全國第2名，充分呈現花蓮校園客語扎根的成果。

魏嘉彥市長表示，孩子們能在預賽脫穎而出、站上全國決賽舞台，背後是師長長期指導、家長全力支持，以及學生持續練習的累積。市公所近年持續推動校園客語深耕與母語教育，希望孩子在生活中自然使用客語、在藝文展演中建立自信，透過競賽走向更大的舞台、與全國交流。魏市長再次感謝巨盛營造總經理邱政銘慷慨提供加菜金，實際支持孩子們的訓練與出賽所需，讓師生感受到地方企業對客語教育與文化傳承的重視；這份溫暖助力，正是孩子勇敢追夢的重要後盾。

魏市長勉勵所有選手，勝負不是唯一重點，更重要的是用客語說出自己的故事、唱出花蓮的文化底蘊，讓全國看見花蓮客家文化的深度與活力。花蓮市公所將持續與各校攜手，凝聚社會資源，共同讓客語傳承在下一代心中生根發芽、走得更遠。