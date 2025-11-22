114全國語文競賽登場 選手齊聚臺中展現多元語言魅力

競賽員報到場地惠文國小校園一景 (教育部提供)

競賽員至惠文國小報到 (教育部提供)

競賽員報到後在許願祈福區寫祈願卡 (教育部提供)

競賽員報到後在打卡區拍照 (教育部提供)

臺灣原住民族語言競賽場地，明德高中大門 (教育部提供)

競賽員在許願祈福區掛祈願卡 (教育部提供)

競賽員走位 (教育部提供)

114年全國語文競賽於今（22日）、明（23日）兩天在臺中市正式登場，個人賽分別於惠文國小、臺中特教學校及私立明德高中舉行；團體賽「讀者劇場」則將於11月30日在新民高中接續登場。今年共有22縣市、2,585名優秀語文選手齊聚臺中，展現一年來的語文學習成果。

教育部說明，全國語文競賽是語文教育的重要年度盛會，兼具人才交流與語言文化推廣的角色。同時為回應《國家語言發展法》及本土語文課程推動，自110年起將本土語文演說調整為更生活化的「情境式演說」；111至113年試辦的「讀者劇場」也於今（114）年正式納入競賽，讓語文學習更具互動性與創意，鼓勵師生共同投入語言表達。

廣告 廣告

今年比賽共涵蓋七大項目，包括朗讀、演說、情境式演說、字音字形、寫字、作文與讀者劇場，語言類別橫跨國語、臺灣台語、客語及原住民族語，並分為國小、國中、高中、教師及社會組五大組別。

教育部表示，語言承載文化，也是情感連結的重要媒介；語文競賽不只是比賽，更象徵多語傳承與文化交流的延續，邀請全國民眾在競賽期間給予選手支持，一同見證臺灣多語文化的豐富能量。