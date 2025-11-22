國立教育廣播電台

114全國語文競賽登場 選手齊聚臺中展現多元語言魅力

國立教育廣播電台
競賽員報到場地惠文國小校園一景 (教育部提供)
競賽員報到場地惠文國小校園一景 (教育部提供)
競賽員至惠文國小報到 (教育部提供)
競賽員至惠文國小報到 (教育部提供)
競賽員報到後在許願祈福區寫祈願卡 (教育部提供)
競賽員報到後在許願祈福區寫祈願卡 (教育部提供)
競賽員報到後在打卡區拍照 (教育部提供)
競賽員報到後在打卡區拍照 (教育部提供)
臺灣原住民族語言競賽場地，明德高中大門 (教育部提供)
臺灣原住民族語言競賽場地，明德高中大門 (教育部提供)
競賽員在許願祈福區掛祈願卡 (教育部提供)
競賽員在許願祈福區掛祈願卡 (教育部提供)
競賽員走位 (教育部提供)
競賽員走位 (教育部提供)

114年全國語文競賽於今（22日）、明（23日）兩天在臺中市正式登場，個人賽分別於惠文國小、臺中特教學校及私立明德高中舉行；團體賽「讀者劇場」則將於11月30日在新民高中接續登場。今年共有22縣市、2,585名優秀語文選手齊聚臺中，展現一年來的語文學習成果。

 

教育部說明，全國語文競賽是語文教育的重要年度盛會，兼具人才交流與語言文化推廣的角色。同時為回應《國家語言發展法》及本土語文課程推動，自110年起將本土語文演說調整為更生活化的「情境式演說」；111至113年試辦的「讀者劇場」也於今（114）年正式納入競賽，讓語文學習更具互動性與創意，鼓勵師生共同投入語言表達。

廣告

 

今年比賽共涵蓋七大項目，包括朗讀、演說、情境式演說、字音字形、寫字、作文與讀者劇場，語言類別橫跨國語、臺灣台語、客語及原住民族語，並分為國小、國中、高中、教師及社會組五大組別。

 

教育部表示，語言承載文化，也是情感連結的重要媒介；語文競賽不只是比賽，更象徵多語傳承與文化交流的延續，邀請全國民眾在競賽期間給予選手支持，一同見證臺灣多語文化的豐富能量。

其他人也在看

全國語文競賽台中登場  22縣市菁英齊聚書香之都

全國語文競賽台中登場  22縣市菁英齊聚書香之都

記者楊文琳／台中報導 至今已邁入第80屆的「全國語文競賽」，個人賽於22、23日一連…

中華日報 ・ 15 小時前
一一四年全國語文競賽苗副縣長授旗期勉選手勇奪佳績

一一四年全國語文競賽苗副縣長授旗期勉選手勇奪佳績

一一四年全國語文競賽即將於十一月二十三日及十一月三十日在臺中市登場，經過層層篩選，苗栗縣派出七十五位個人競賽、十一支團隊出征決賽，昨二十二日下午出發前往臺中前，選手們齊集縣府第一辦公大樓大廳由副縣長邱俐俐授旗，為代表團打氣、加油，期勉發揮最佳實力，為自己、學校和苗栗縣爭取榮譽，締造更佳成績。授旗典禮二十二日上午九時三十分在縣府第一辦公大樓一樓大廳舉行，由副縣長邱俐俐率教育處長葉芯慧等人主持，邱副縣長授旗給代表隊，並鼓勵參賽學生，期望他們都能發揮最佳實力，為自己也為苗栗縣締造輝煌佳績。副縣長邱俐俐表示，不管能坐下來寫、站起來說，或是用演的、用跳的，只要把語文文化的美感展現出來，都是最棒的男女主角，今天站在這裡的孩子，都相當優秀，在未來幾天的競賽中，同學要做的是以文會友，相互 ...

台灣新生報 ・ 14 小時前
金馬62星光　曾敬驊開心登紅毯 (圖)

金馬62星光　曾敬驊開心登紅毯 (圖)

第62屆金馬獎星光大道22日在北流外廣場盛大展開，演員曾敬驊（圖）本屆除是頒獎人也是入圍者，將角逐最佳男配角，會前開心在紅毯留影。

中央社 ・ 11 小時前

印度戰機在杜拜航展墜機　飛行員未能逃生身亡

（中央社杜拜22日綜合外電報導）有一架印度製戰機「光輝」（Tejas）在杜拜航展飛行展示中墜毀，飛行員未能逃生當場死亡，讓數百名目擊者震驚不已，這起墜機是自1986年杜拜航展舉行以來首起事故。

中央社 ・ 20 小時前
114年全國語文競賽台中登場 22縣市菁英齊聚展現語文力

114年全國語文競賽台中登場 22縣市菁英齊聚展現語文力

【民眾網諸葛志一台中報導】「114年全國語文競賽」歷經2年的籌備，個人賽於 22)、23兩日在台中市登場，市長 […]

民眾日報 ・ 13 小時前
印度戰機航展墜毀！飛行員殉職現場爆濃煙

印度戰機航展墜毀！飛行員殉職現場爆濃煙

[NOWnews今日新聞]印度空軍國產「光輝戰機」（TejasFighter）今（21日）在杜拜航空展特技展示時，發生飛安意外，飛行員一度嘗試拉起飛機但仍墜毀，墜地時爆出火光濃煙，飛行員也不幸殉職。據...

今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
曾經的奪冠功臣　道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯

曾經的奪冠功臣　道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯

今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。

太報 ・ 16 小時前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆

桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆

在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。

中時新聞網 ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！

做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！

吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮

女人我最大 ・ 1 天前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐　第一名事業、財運穩到爆

出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐　第一名事業、財運穩到爆

隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
11月底還有颱風假？專家揭「天琴」侵台機率

11月底還有颱風假？專家揭「天琴」侵台機率

生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（21日）受到東北季風影響，冷空氣逐漸減弱，但早晚仍會感受涼冷，清晨各地低溫約17度至19度，局部溫度會再更低一些，早晚請注意保暖，白天高溫北部及宜蘭約22度、23度，花東約24、25度，中南部約26度、27度，感受舒適，然而儘管進入到11月份，仍有颱風持續生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興，指出下週一至週二（24日至25日）有機會生成「天琴」颱風，但對台灣天氣應無影響。

民視 ・ 1 天前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺　怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」

粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺　怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」

粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。

鏡報 ・ 21 小時前
中客力挺「禁日旅遊令」！日網驚曝「車站1奇景」嗨了

中客力挺「禁日旅遊令」！日網驚曝「車站1奇景」嗨了

國際中心／于士宸報導日本新任首相高市早苗延續前首相安倍晉三的既定路線，先前拋出「台灣有事即日本有事」的強硬說法，展現出力挺台灣的明確立場。此舉讓中國外交部大為不滿，14日緊急發出聲明，呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」，消息一出大批中國旅客紛紛取消、改期機票，避免赴日旅遊。沒想到，近日就有日本網友曬出街景照片，只見本該忙碌的車站前卻空蕩蕩，空氣相當冷清，引起原PO驚嘆，好奇表示「中國人都消失了嗎？」，貼文曝光後掀起一陣熱議。

民視 ・ 1 天前
傳台灣將投資美國12兆　網狂酸鄭麗君「最難纏的談判高手」

傳台灣將投資美國12兆　網狂酸鄭麗君「最難纏的談判高手」

英國《金融時報》21日引述官員指出，針對台美的關稅談判，台美貿易協議預計近期會公布，台灣料將承諾投資美國4000億美元（約新台幣12兆元）。網友比對日本、韓國的談判內容，質疑「台灣怎麼有辦法談到全球最高」，此文引發熱議，網友紛紛開酸負責對美談判的行政院副院長鄭麗君，「有最難纏的談判高手阿」！

中天新聞網 ・ 14 小時前
蘇州帶紀念品返台被盯上！　郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了

蘇州帶紀念品返台被盯上！　郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了

藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。

鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
「柯文哲想法可能改變」　游盈隆曝民進黨盤算：比起三腳督更想迎戰藍白合

「柯文哲想法可能改變」　游盈隆曝民進黨盤算：比起三腳督更想迎戰藍白合

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌已於19日結束首次會談，被外界解讀為藍白合的正面訊號，包含媒體人吳子嘉、前立委郭正亮指出，民眾黨前主席柯文哲的一審判決，勢必成為左右藍白合的一大關鍵；台灣民意基金會董事長游盈隆強調，不要把藍白合視為當然，畢竟除了柯文哲可能改變想法之外，民進黨有些人也更傾向一對一而非三腳督。游盈隆在《新聞千里馬》節目中分析，面對即將到來的2......

風傳媒 ・ 12 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點

凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點

粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...

styletc ・ 2 天前
「一刀未剪」被抓包刪掉賴清德「台灣人有錢有閒」！三立：誤解

「一刀未剪」被抓包刪掉賴清德「台灣人有錢有閒」！三立：誤解

韓國女團TWICE今（22日）、明兩天將在高雄舉辦演唱會，出身台南的台籍成員周子瑜，出道多年首度在家鄉舞台表演。對此，總統賴清德昨天脫口說出，「台灣人有錢又有閒，可以買演唱會的門票去觀賞」則引發關注。有網友發現，《三立電視》一段標榜著「一刀未剪」的影片中，把賴清德「台灣人有錢有閒」語句給剪掉，讓網友痛罵三立是「黨媒」。

中天新聞網 ・ 11 小時前
台語歌手開刀後變植物人！臥床285天亡 家屬怒告醫院

台語歌手開刀後變植物人！臥床285天亡 家屬怒告醫院

台語歌手開刀後變植物人！臥床285天亡 家屬怒告醫院

EBC東森娛樂 ・ 1 天前
話時代人物／「最美檢察官」暢談蛻變歷程　愛妻認了：曾心生厭惡

話時代人物／「最美檢察官」暢談蛻變歷程　愛妻認了：曾心生厭惡

鄭弘儀主持的談話節目《話時代人物》邀請到「最美檢察官」陳漢章，分享他從男生轉換為女生的心路歷程、如何勇敢活出自我，同時也訪問到了陳漢章的老婆雪兒，她為何可以接受丈夫的轉變，以及如何處理雙方關係。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前