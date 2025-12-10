114公務人員傑出貢獻獎 張靜薰、劉嘉洪展現公僕新世代典範

臺灣臺北地方檢察署主任檢察官張靜薰（左5）2025年7月與法務部廉政署同仁於韓國釜山APEC SOM3合影。（張靜薰提供）

交通部航港局船舶組組長劉嘉洪（右一）出席澎湖輪下水典禮。（劉嘉洪提供）

114年公務人員傑出貢獻獎名單揭曉，臺灣臺北地方檢察署主任檢察官張靜薰，以及交通部航港局船舶組組長劉嘉洪，分別以堅毅的司法實踐與勇於創新的海運建設脫穎而出。

張靜薰主任檢察官自幼即因目睹祖父母的雜貨店遭波及砸毀，而立志守護弱勢。16年檢察官生涯中，她偵辦金融、貪瀆、性暴力、毒品等重大案件，縝密蒐證並追查不法所得。借調法務部期間，她主導《洗錢防制法》全文修法與子法制定，推動跨部門金融資料庫介接，大幅提升偵查效能；在「擴大利得沒收」憲法訴訟中積極攻辯，獲得合憲結果；並推動「檢察官助理制度」等多項制度革新。

廣告 廣告

同樣以行動展現公僕精神的，還有在臺灣藍色公路辛勤耕耘的劉嘉洪組長。36年公職生涯中，他從船舶檢查員做起，一路走到船舶組組長，秉持著務實與創新精神，帶領團隊完成多項突破性的航運建設。最具代表性的成果之一，是推動澎湖交通新頁的「澎湖輪」。面對多年無法順利招標的新船建造案，他提出創新「DBO 2.0」模式，由民間航商負責設計、建造與營運，政府採「買服務」方式確保航班穩定。112年完工的「澎湖輪」不僅為國內最大、最具美學與無障礙設計的客貨船，更獲國際設計大獎，並為政府節省約20億元經費，在113年蘇花公路中斷時展現海運備援價值。

銓敘部表示，張靜薰主任檢察官與劉嘉洪組長的經歷，跨越司法與交通兩大領域，卻同樣展現了公務人員堅守初衷、勇於改革、以人民福祉為優先的信念。