114嘉義縣商圈聯合購物節 首波大獎吉普車得主出爐

由嘉義縣政府主辦的「114年嘉義縣商圈聯合購物節-嘉尚好禮」活動，自10月1日盛大開跑以來，買氣持續強強滾。活動已進入第二個月，為感謝廣大消費者的熱烈支持，縣府今日(11月5日)舉辦首波大獎的線上直播抽獎活動，由縣長翁章梁親自抽出JIMNY吉普車、環保電動機車、iPhone17等好禮，將活動熱度推向最高點。

「114年嘉義縣商圈聯合購物節」結合縣內19大商圈及多家觀光工廠，活動自10月1日開跑至11月30日，為期兩個月，民眾只要於指定商圈或觀光工廠消費單筆滿200元，即可獲得一組抽獎序號。

縣府今(5)日舉辦購物節首波大獎搶先抽活動，特地於活動粉絲專頁進行線上直播，由縣長翁章梁擔任抽獎嘉賓，以公正公開的方式抽出吉普車、電動機車、iPhone 17等獎品。縣長翁章梁在抽出吉普車幸運得主後，親自致電恭賀，並邀請得主未來能開著潮車暢遊嘉義，更在直播中恭喜所有得獎幸運兒，並呼籲未能中獎的民眾不要氣餒，因為所有登錄的抽獎序號將持續累積，直到11月底活動截止後，12月9日還會進行最終波的壓軸大獎抽獎。

翁章梁表示，看到大家熱情響應購物節活動，感到非常振奮，這不僅是對嘉義縣商圈及觀光工廠的支持，也代表共同為地方經濟注入強大的動能。首波抽獎活動只是開始，接下來還有許多豐富大獎等著大家，請民眾務必把握機會，繼續在嘉義消費，把好禮帶回家。

縣府經濟發展處處長李雅萍表示，購物節期間還特別規劃「週週抽」活動，每週都有各式好禮送出，包含小型家電、生活日用品等多項實用獎品，讓民眾在支持在地商圈的同時，也能享受中獎的驚喜與樂趣，活動熱度持續升溫。

縣府指出，「114年嘉義縣商圈聯合購物節」活動將持續進行至11月30日止。民眾只要在嘉義縣指定合作的商圈店家或觀光工廠單筆消費滿200元，即可上網登錄兌換抽獎序號，消費越多，中獎機會越高。邀請民眾把握最後1個月的黃金購物期，來嘉義縣走走逛逛，深度體驗各商圈的獨特風情與特色好物，更有機會將超過200項大獎帶回家。活動辦法及中獎名單可至「來嘉遊-嘉義縣商圈粉絲專頁」查詢。

