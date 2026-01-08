114大學註冊率，為何一些私校亮眼？專家：學生選校更在意這個
少子化的衝擊，讓大學退場潮蔚為話題，而上週公布的114學年度大專院校新生註冊率數字，註冊率未達六成「淹水線」的學校數降到近六年最低，這是否可以解讀為退場潮出現轉機，或是另有原因？專家如何解讀？原來現在的學生選校系，更在意未來的這些報酬率。
大學註冊率回溫，關鍵在「縮招」而非生源回流
根據教育部公布的數據，114學年度共有6所大專校院新生註冊率未達60％，雖然教育部已不再將「註冊率不足六成」視為將學校列入專案輔導、啟動退場機制的指標，但註冊率數字仍然是各校高度關注的警訊。
雖然相較過去幾年的數字，114學年度落入六成註冊率「淹水線」的學校間數是六年新低，比起111學年和112學年均為19校的情況，更是明顯減少。但全國私立學校產業工會理事長吳忠春向《遠見》指出，少子化的影響使私校招生數在近年明顯下降，而低於六成註冊率的學校數量在114學年度改善的主要原因，是各家私校已經自動減低招生員額。
「因為少子化的關係，看來是不可能恢復到以前招生的人數，所以就把招生人數降低，這樣子可以提高註冊率。」吳忠春表示。再加上，部分私校投入大量心力經營外籍生招生，以外籍生人數補充本地生的缺口，讓整體的註冊率數字「還不會太糟」。
各校減少招生員額，雖讓註冊率數字提高，但相應的是學生人數持續降低，而學生人數影響到的，又是學校（尤其是私校）的財務收入和校務經營。目前教育部也改以更務實的財務狀況、學生數等，作為觀察大專院校是否需要進入專案輔導的重點。
學生選校思惟：投入成本 vs. 未來收入
除了落到淹水線的學校間數減少之外，114學年度的註冊率數據還呈現「兩極化」的特點，有多達十間大專院校滿招。除了宗教學校和頂尖國立大學如清華大學、陽明交通大學、成功大學、中央大學之外，私立院校也有中信金融管理學院和明志科技大學達到100％註冊率的佳績。
為何有這麼亮眼的註冊率？ 中信金融管理學院校長施光訓接受《遠見》採訪時表示，從近一兩年的註冊率數字，可以看出一個明顯的現象，「就是現在年輕人在找學校，已經會考慮到他的投入成本跟未來的收入。」
施光訓指出，年輕學子在選擇學校時，會考量的因素包括個人興趣、學校生活是否便利，以及未來就業考量，也因此中金院在課程設計跟校務經營上，非常重視業界訓練，確保學生畢業後的就業。
中金院的前身是興國管理學院，2015年獲得中信金控捐資而更改為現名；由於學校與中信金控的關係，中金院在課程設計上也會與中信進行商量配合、邀請中信集團的業師，讓學生接受的教育訓練完全符合企業需求，「那學生一到職場，馬上就可以為企業所用。」
施光訓表示，以中金院目前的情況來說，每年畢業生扣除服兵役者、升學進修者，大約100％進入中信集團工作，而「畢業即就業」就成為中金院吸引學生的特色。明志科大也同樣與支持學校的台塑集團密切合作，學生更有機會進入台塑相關企業，就業機會成為學生入學的一大誘因。
真正該思考的不是招生人數，而是特色與「最適規模」
對於114學年度新生註冊率不到六成的學校間數減少，施光訓也表示，原因在於大多數的私立學校「慢慢面對現實」，將招生數大幅降低。
施光訓強調，當前私立大專院校所應該關注的重點，是「專精」和「最適規模」；人數與財務必然有關，學生多代表繳學費的人多，但是學校成本也會相應提高，私立學校該做的是專精在某一領域，發展自身足以吸引學生的特色、幫助學生找到專長，然後確認本身得以繼續穩定發展的最適規模，不要一味執著龐大的招生人數。
中金院以其與中信的媒合機制為一大特色，但這樣的模式目前僅在部分學校出現。施光訓指出，雖然人人知道就業機會是招生的一大利因，但實際上學校若要與企業配合，必須付出非常多心力，因為企業對人才的要求會很細緻、規格也高，大部分的學校不願隨之調整，於是造成學用落差，企業便也不願全盤接收剛畢業的新鮮人。
高教轉型的核心任務：真的「對學生有用」
「學生的時間很寶貴，資源有限。如果學校不幫他想一個比較聚焦、以後有高收入的行業，那學生當然自己就會選擇。」施光訓說，在學生人數愈來愈有限的情形下，學校端也要思考，在經營方向上要多方發展、還是專注在務實層面，與實務接軌？學校在辦學上，必須要達成的核心任務，也是要讓學生得到的教育，真的對其有幫助。
