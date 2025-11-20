114學年全國高中家事類技藝競賽 北市勇奪4金手獎

松山家商徐同學榮獲室內設計職種金手獎第2名

114學年度全國高級中等學校技藝競賽在桃園舉行，全國共有104所學校、441位選手參賽，其中臺北市公私立技術型高中派出6校共31名選手，在競賽中勇奪4座金手獎、10個優勝，並在膳食製作職種拿下團體獎第二名，表現亮眼。臺北市教育局表示，依「臺北市高級中等以下學校技能暨技藝競賽學生及指導老師獎勵實施計畫」，前三名得獎者最高可獲得2萬元獎金。

臺北市教育局表示，松山家商徐同學勇奪室內設計職種金手獎第2名，今年術科首次導入共享辦公室情境，要求選手在限時內完成協作區、開放座位、會議室及公共空間等配置與立面細節，全面檢視空間邏輯、創意與圖面能力。徐同學賽前積極累積空間規劃與美學經驗，並在競賽中展現專業與毅力，本次佳績不僅讓她在商業空間設計與透視圖表現上大幅成長，也更加確立了自己在設計領域的方向與熱忱。

獲得膳食製作職種金手獎第2名的稻江護家陳同學表示，這次競賽主題食材為「蓮藕」，是她在訓練中未接觸過的材料，但憑藉扎實的日常練習，得以在賽場上迅速構思多種料理方向，最終她以擅長的「捲類料理」呈現蓮藕的多層風味，展現個人獨到的創意。

稻江護家曾同學則在飾品製作職種奪下金手獎第3名，本次題目為「蛋糕造型帽」，使用不織布創作造型，對平時少使用此材料的她而言是一大挑戰。曾同學以真實蛋糕上的餅乾、巧克力與水果為靈感，並搭配緞帶布花與蝴蝶結等裝飾，打造出層次豐富、充滿巧思的作品，充分展現她的創意與臨場反應能力。

