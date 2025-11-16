114學年大學新增60班別 聚焦AI、醫療

少子化衝擊高教版圖，近年來大學邁入科系整併與裁撤期，114學年度全國大專校院共裁撤86個班別，不過，今年依舊新成立60個班別，當中大多與人工智慧、資通訊及醫療領域相關。學者專家直言，我國高教體系正經歷「親產業、重科技」的結構性重塑，資源快速流向AI、半導體、資通訊、醫事等熱門產業，反映出國家產業結構轉型和人才政策引導的結果。

根據教育部「114學年度大學校院系所班組增設調製情形一覽表」，可看出AI結合半導體產業浪潮，持續影響大學辦學。新增科系中，台大成立國際半導體學士學位學程、高師大新增半導體碩士在職學位學程、靜宜大學開辦晶片設計學士學位學程、逢甲大學增設資通安全碩士學位學程。

另一個熱門領域則屬醫療，例如馬偕醫學院醫學系新設臨床醫學碩士班，清華大學也開辦醫學資訊碩士學位學程，中山大學與亞洲大學則開辦護理系。

高教資訊平台「大學問」執行長魏佳卉表示，115學年度的大專校院各科系招生名額等資訊近期也相繼出爐，教育部雖尚未公布，但依照各校資料來觀察，情況與114學年度相差不遠，擴招的系所仍集中在少數幾個高需求、高科技的領域，如銘傳大學資訊工程學系115學年度擴招名額比前一年度增加124人，人工智慧應用學系也比前一年度擴招65人，反映產業結構轉型和國家人才政策的引導。

魏佳卉認為，總歸114至115學年度的系組名額變動，代表台灣高教體系正經歷一場「親產業、重科技」的結構性重塑。資源從傳統、低技術門檻、生源減少的科系，快速流向國家戰略產業及熱門領域。

114學年度成功大學增設考古學研究所博士班，清華大學環境與文化資源學系也在停招多年後復招，與目前人文科系發展趨於弱勢的現況逆向而行。

成大考古學研究所所長趙金勇坦言，這個現象不只存在台灣，近年美國的大學也大幅裁撤英美文學、教育與心理等科系，即便引起很大爭議，但這就是AI興起的社會新常態，自此具備跨領域能力已是必然，「10年後大家的競爭對手都是AI」。