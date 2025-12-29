114學年大專註冊率出爐！6校跌破6成 台東專科只剩31.75％

教育部今日公布114學年度大專新生註冊率，全國共6校低於6成，比去年少3所。（本報資料照）

教育部今日公布114學年度大專新生註冊率，全國共6校低於6成，比去年少3所；6校中以國立台東專科學校31.75％最低，今年有10所大學註冊率達100％，比去年多2所；台大註冊率99.32％，略低於去年99.54％，已經4年未達100％。

教育部今日上午10點「大專校院校務資訊公開平台」公布114學年大專校院註冊率，並開放查詢。

今年度註冊率百分之百的學校比去年多2所，公立大學有5所，包括清華大學、成功大學、陽明交通大學、中央大學、台灣科技大學；私立學校則有5所，包括中信金融管理學院、明志科技大學、福智佛教學院、唯心聖教學院、一貫道崇德學院。

受到少子化影響，今年有6所學校註冊率不到6成，其中台東專科學校註冊率僅31.75％最低，其餘私立學校依序為育英醫護管理專科學校50.41％、南亞技術學院50.51％、敏惠醫護管理專科學校53.47％、台鋼科技大學58.88％、真理大學59.41％。

