114學年度全國技藝競賽落幕 台中市稱霸全國
【記者陳世長台中報導】教育部主辦的「114學年度全國高級中等學校技藝競賽」11月起熱烈展開，歷經約1個月的激烈賽事後，12月12日圓滿落幕；台中市在這屆競賽中大放異彩，其中以工業類技藝競賽成績最出色，拿下20金手46優勝，家事類、商業類及農業類也分別獲得10金手26優勝2團體獎、9金手21優勝及3優勝，總計39座金手獎、96個優勝及2個團體獎，以137個獲獎數稱霸全國第一。
教育局長蔣偉民表示，市長盧秀燕重視並積極推動技職教育，鼓勵學生依自身興趣及所長選讀相關類科，市府已連續8年獲教育部評定為技職教育「優等」最高殊榮縣市；教育局每年辦理優遊技職學、技職秀起來等相關活動，鼓勵並邀請國中師生、家長參加，以瞭解技職教育之內涵與發展，培養成就國家競爭力的基石。
教育局為落實在地技職人才培育，不僅開辦符合在地產業需求的契合式人才培育專班及接軌就業的跨校式人才培育專班，近年亦陸續成立技術教學中心，包括智慧製造技術教學中心、智慧自動技術教學中心，力求以教學共備、選手培訓等策略提升師生專業素養，提升技職教育品質與實力。
教育局指出，這次技藝競賽共分為工業類、農業類、商業類、家事類及海事水產類，是技職選手展現自身所學的年度盛事，每個類別又向下細分成許多極具技術性、專業性的職種，要於激烈競爭中脫穎而出並非易事，但只要學生能自我挑戰、自我成長及自我超越，就有機會透過自身實力站上頒獎舞台，成為閃耀的技職新星。
教育局與各校攜手推動技職教育、共創佳績，每年亦持續投資教育軟硬體建設，並積極落實技職人才向下扎根與培育；每年能在全國技藝競賽、國際技能競賽等技職賽事上取得好成績，不僅是產官學三方資源挹注的功勞，更是所有師生努力的展現，才能將榮耀留在台中。
