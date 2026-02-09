114學年度小學生足球賽報名倒數 2/13中午截止

運動部全民運動署提醒，賽事報名已進入最後倒數階段，將於2月13日中午12時截止。(運動部提供)

「114學年度小學生足球賽」將於今年3月正式開踢。運動部全民運動署提醒，賽事報名已進入最後倒數階段，將於2月13日中午12時截止，邀請全臺熱愛足球的小選手把握機會報名參賽，並透過本屆首度推出的「跨域組隊」機制揪團上場，在綠茵場上展現團隊合作精神。

本屆賽事首創「跨域組隊」制度，突破學校與行政區限制，讓校隊或社區球隊能更彈性地結合組隊，落實「想踢球就找得到隊友」的核心理念。透過簡化參賽條件，降低參與門檻，不僅讓資源相對不足或甫起步的球隊更容易接軌全國性賽事，也具體實踐運動平權精神，確保每一位熱愛足球的孩子都能站上公平的競技舞臺。

在賽事規劃方面，各縣市預賽將於3月初舉行，並考量學生與家長實際需求，賽事安排於週末進行，並結合地方政府共同辦理，提供選手安全且熟悉的競賽環境，減輕參賽隊伍舟車勞頓的負擔，同時帶動地方足球運動發展。各縣市預賽冠軍隊伍將晉級全國決賽；另依各縣市報名隊伍數，各組別前3名縣市擇優2隊晉級，報名隊伍數為4至7隊之縣市則擇優1隊晉級，全國決賽預計每組至少32支隊伍參賽。

運動部全民運動署表示，活動在為學生創造更多元運動參與機會，透過制度優化與參與管道的擴大，期盼讓更多孩子在輕鬆友善的氛圍中接觸足球，培養規律運動習慣，並在與夥伴共同揮灑汗水的過程中，體驗團隊合作的樂趣，實踐運動家精神，進而落實全民運動參與。歡迎對足球有興趣的小學生把握機會踴躍上官網報名。

