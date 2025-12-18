114學年度桃連區高級中等學校免試入學試模擬測驗登場

桃園市教育局在12/18、12/19舉辦桃連區高級中等學校免試入學試模擬測驗

透過試模擬測驗與模擬分發，9年級親師生可提前熟悉免試入學各項作業流程

桃園市教育局在今、明兩天（12/18、12/19）舉辦桃連區高級中等學校免試入學試模擬測驗，透過試模擬測驗與模擬分發，9年級親師生可藉由模擬志願選填，提前熟悉免試入學各項作業流程，並瞭解個別序位區間資料的使用方式，作為進行生涯探索及適性選擇的依據，有助於升學制度中運用自身優勢，以平常心面對國中教育會考。

桃園市教育局表示，桃連區高級中等學校免試入學超額比序項目有採計「國中教育會考」成績，經由實施試模擬測驗，可提供學生檢視自己學習的機會。試模擬命題範圍包括國中7、8年級所學內容，包含國文、英語、數學、社會、自然及寫作測驗，各項計分、應試規則比照會考模式，使結果更具升學參考價值。除寫作及數學非選擇題測驗外，各科皆為選擇題型，其中，英文聽力測驗3選1，其餘考科為4選1，且學生參與試模擬測驗無須負擔任何費用。今年度預估有2萬103名學生參加，其中桃園市所屬9年級學生人數為2萬19人、連江縣所屬學生人數為84人，將可根據評量掌握教育現況，以進行學力提升及改進。

桃園市教育局表示，試模擬測驗後，將提供各國中9年級學生試模擬測驗答案，讓學生理解自己2年國中階段學習的情形，並依適性輔導與家長討論至多可選填30個志願序。教育局也提醒，12月22日至12月29日，學生及家長可自行練習系統操作；115年1月6日中午12時至1月13日中午12時上網選填志願；115年1月22日及23日各國中至中壢家商集體報名；115年2月12日及13日入闈進行分發作業；115年2月23日公告試模擬分發結果。