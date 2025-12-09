114學年度高中以下學校家長會長暨校長聯誼

(記者廖建智嘉縣報導)

嘉義縣9日辦理114學年度高中以下學校家長會會長暨校長聯誼活動，活動以「攜手教育～有您真好」為主題，展現親師攜手推動教育的溫度，縣長翁章梁出席感謝家長會長及教育夥伴長期以來重視嘉義縣教育工作，現場氣氛熱烈。



教育處指出，家長會長扮演學校與家庭間的橋樑，不僅關心孩子學習狀況，也積極支持校務發展，提供資源與經驗分享，讓學校的各項工作順利推動，使嘉義縣教育更有方向、更有溫度。



翁章梁說，教育是為了未來，嘉義孩子將迎來充滿科技、智慧與創新的時代，因此縣府持續推動3大教育方向，包含「教育資源均衡與公平」，不論孩子位於偏鄉或市區，都應擁有相同的學習機會，縣府將持續改善校園設施、加強交通安全、升級數位教學設備。



「創新教育與科技導入」，積極推動實驗教育、STEAM課程、程式設計與AI教學，培養科技力與創造力，嘉義更是全台少數發展無人機教育與產業應用的縣市之一，期盼培育具備科技素養的新世代；「以孩子為中心的幸福教育」，重視孩子的健康與心理發展，持續提升營養午餐品質、強化職涯與性向探索輔導，並推動多元學習制度，讓孩子在快樂與關懷中成長。



嘉義縣正積極推動「教育 × 產業」的連結模式，透過學校與在地企業合作，讓孩子從小了解科技、環境與社會責任，同時培養職涯技能，創造「教育帶動產業、產業反哺教育」的良性循環。