114學年度高中木棒聯賽 1/24第一階段正式開打

國內高中棒球盛事「114學年度高中棒球硬式木棒組聯賽」將於1月24日起，在高雄市、屏東縣的八個球場點燃戰火，來自全國41所高中棒球菁英，將在球場上爭奪冠軍榮耀，第一階段四個場地安排賽事直播，服務各國各地不能到場的球迷朋友，將高中棒球的熱情感染更多球迷。

運動部專委周德倫表示，今年度口號「進攻山巔」為期許每一隊棒球隊在面對高中棒球的最高山巔，都展現出最好的團隊，勇於秀出自我，很多選手後來都進入職棒，因此高中棒球硬式木棒組聯賽可以為高中選手搭建非常棒的舞臺。

現場邀請去年加盟日本職棒北海道日本火腿鬥士選手古林睿煬到場，他表示，現在大家都會以旅外為目標，自己在高中時也是這樣，首先他提出三大必備能力，第一適應能力，第二為自律能力，第三則是調整能力。他說，面對比賽大家都會，要怎麼去接受失敗這件非常困難，覺得失敗也沒有關係，勇敢地再站起來就好。

114學年度高中棒球硬式木棒組聯賽共分為四階段，1月24日起第一階段開打，2月6日起即將進行第二階段，最終24強球賽將於2月10日起展開最後兩個階段的賽事，本學年度冠軍將於2月28日在嘉義市KANO棒球場產生，歡迎有興趣的民眾前往觀賞。