114學年度高級中等學校籃球聯賽 屏東縣立體育館盛大登場

【記者范家豪／屏東報導】 由中華民國高級中等學校體育總會與屏東縣政府共同辦理之114學年度高級中等學校籃球聯賽（HBL）甲級女生組預賽暨男生組複賽，（18）日於屏東縣立體育館盛大登場。屏東縣政府近年積極爭取HBL賽事移師國境之南，本賽事已連續2年於屏東舉辦，展現屏東縣政府持續推動籃球運動發展及四級五區體育人才培育政策的決心。本次賽事為期12天，自12月18日起至29日止，吸引全國菁英籃球隊伍齊聚屏東競技交流。

屏東縣體育發展中心表示，HBL為臺灣青少年籃球項目最高層級之賽事，不僅是青少年競技的重要舞臺，更是培育未來籃球新秀的搖籃。選手們展現速度、技巧與堅定意志，於賽場上精采攻防不斷，展現了高中生蓬勃朝氣與團隊精神的最佳風采，使熱血沸騰的加油聲繚繞體育館並注入青春活力。

本次賽事首先登場的是女生組預賽，於18日至12月24日進行，女生組預賽共計12支隊伍參賽，激烈競爭中將有8隊勝出，前往新北市板橋體育館迎戰複賽隊伍；而12月23日至28日進行男生組複賽，男生組有12支隊伍，由8強學校勝出晉級，將前往新北市新莊體育館進行準決賽。

體發中心表示，自周春米縣長上任以來，屏東縣政府積極推動體育發展，致力打造優質的運動環境，希望透過舉辦各項賽事，推廣全民運動。感謝中華民國高級中等學校體育總會讓HBL賽事移師屏東，屏東縣政府誠摯邀請全國民眾蒞臨屏東縣立體育館，為選手加油打氣，一同感受青春熱血與奮鬥的HBL精神，賽事相關資訊可至中華民國高級中等學校體育總會官網（https://hbl.com.tw/ ）查詢。