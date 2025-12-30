114學年新生註冊率揭曉 逢甲大學以98.71%奪私立綜合大學之冠

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】教育部於12月29日正式公布114學年度大專校院新生註冊率，逢甲大學以98.71%的新生註冊率表現亮眼，位居全台私立綜合大學第一。在招生名額超過5,000人的大型學校中，更高居全國第四，僅次於成功大學、陽明交通大學及臺灣大學，充分展現逢甲大學強勁的招生吸引力與辦學實力。

根據教育部公布數據，部分規模較小、定位明確的特色學院雖可達到100%註冊率，但對招生規模逾5,000人的綜合型大學而言，在無寄存名額的情況下，仍能維持98.71%的表現，挑戰度極高。逢甲大學在龐大的招生基數下穩住註冊率，反映其長期辦學品質與社會信任基礎，成為家長與學生的重要選擇。

廣告 廣告

台積電連續12年參與逢甲大學校園徵才媒合會；依據TSMC統計資料，雙方合作的台積電半導體學程累計申請人數已突破1,500人，居全台合作學校之首。（圖/記者廖妙茜翻攝）

逢甲大學校長王葳表示，學校能在大校競爭中持續脫穎而出，關鍵在於勇於創新、主動布局，開創學校發展的「第二曲線」。無論在教學創新、產學合作、國際交流，或是近年快速發展的AI領域，逢甲皆同步推進，一方面深耕技術與人才培育，一方面對外展現具體成果，累積可長可久的辦學能量。

在學生學習與研究成果上，逢甲大學表現同樣亮眼。114學年度國科會大專學生研究計畫通過件數名列全國第六；並在全台71所大專校院、逾400支隊伍參賽的「2025年全國大專校院智慧創新暨跨域整合創作競賽」中，奪下12項獎項，獲獎數居全國之冠，凸顯跨域實作與創新實力。

2025年正式啟用的逢甲大學「共善樓」，深受師生喜愛，成為校園中重要的學習與交流場域。（圖/記者廖妙茜翻攝）

AI教育與產業鏈結是逢甲大學長期布局的核心方向之一。學校整合AI運算、機器人模擬與控制技術，推動智慧營建與智慧製造應用，並與台灣人工智慧學校及產業夥伴合作，讓AI技術實際落地、帶動產業轉型；同時攜手台積電、美光、旺宏等企業開設冠名學程與實習管道，其中台積電半導體學程累計申請人數突破1,500人，居全台之首，顯示學生對產業導向課程的高度認同。

校園學習環境亦持續升級。2025年正式啟用的「共善樓」，由國際知名建築師隈研吾操刀設計，被視為全台指標性的跨域學習基地。結合互動式教學空間與綠意環繞的教室及公共場域，自啟用以來深受師生喜愛，成為校園中重要的學習與交流據點。

2025年逢甲大學新鮮人成長營近4,000位新生參與。（圖/記者廖妙茜翻攝）

逢甲不僅在新生註冊率表現上持續領先，整體辦學績效亦獲高度肯定，已連續十年蟬聯《Cheers》雜誌「大學校長辦學績效互評」綜合私校第一。關鍵在於以AI為核心動能，系統性推動學習模式與教學角色轉型；近年持續深化教學與學制創新，透過個人化學習機制與AI輔助教學系統，並於114-2推出「探索課程」，逐步實踐「整個逢甲都是你的學系」的學習願景，讓學生依興趣彈性跨域探索、累積學習歷程，教師亦轉化為引導與啟發學習的設計者。

面對AI浪潮，逢甲以「AI賦能學習，而非取代學習」為核心理念，同步強化學生的跨域整合能力、數位素養與學習韌性，使其在快速變動的升學與職涯環境中持續進化，成為逢甲長期贏得學生與社會信任的關鍵。