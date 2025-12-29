114學年註冊率出爐！這所學校僅5成多 校方曝原因

南亞技術學院註冊率50.51％，校方說明，除受大環境少子化影響化，主要是配合校務整體發展，停招部分學制的班級數所致。(本報資料照片)

教育部今日公布114學年度大專院校新生註冊率，其中包含清大、成大、台科大等10所大學註冊率100％，逾4成學校註冊率在9成以上；然而有6所學校沒有達到6成，是近年新低。其中桃園市南亞技術學院註冊率50.51％，校方說明，除受大環境少子化影響化，主要是配合校務整體發展，停招部分學制的班級數所致。

6所沒有達到6成的學校有育英醫護管理專科學校（50.41％）、南亞科技學校財團法人南亞技術學院（50.51％）、敏惠醫護管理專科學校（53.47％）、台鋼學校財團法人台鋼科技大學（58.88％）、真理大學（59.41％），國立臺灣專科學校則是31.75％。

南亞校方指出，114學年度註冊率較往年低，除受少子化的影響外，主要是配合校務整體發展，停招部分學制的班級數所致。除持續穩定招收ROTC學生與進修部學生外，同時國際合作處、華語教學中心積極招收境外學生，拓展生源，以提升註冊率，已初具成效。

校方說，115學年度亦將招收國際專修部學生，在校學習華語取得資格後，轉入日間部四技就讀。學校在董事會全力支持、全體教職員同心齊力下，註冊率必定會穩定成長，永續經營。

