114學年註冊率6校跌破「淹水線」 10 校滿招私大唯二強勢入榜

教育部今（29）日在「大專校院校務資訊公開平台」公布114學年各大專校院新生註冊率，全國共6校低於6成，較去年少3所，以國立台東專科學校31.75％最低，也是唯一低於6成的公校。另今年有10所大學註冊率達100%，比去年多2所。

台東專科學校、真理大學連4年註冊率未及6成

教育部過往將註冊率連續2年未達6成，且學生數少於3000人，列為「專案輔導學校」的指標之一，雖然近年教育部已不再把註冊率當成專輔學校的指標，但註冊率6成仍被視為是「淹水線」作為少子化下的警戒指標。

114學年度大專新生註冊率共6所學校低於6成，分別為台東專科學校（31.75%）、南亞技術學院（50.51%）、育英醫護管理專科學校（50.41%）、敏惠醫護管理專科學校（53.47%）、台鋼科技大學（58.88%）、真理大學（59.41%）。

其中，台東專科學校、真理大學均為連4年註冊率未及6成；值得注意的是，台鋼科大前身為高苑科技大學，由台鋼集團捐資入主後，去年改名，註冊率從112年的15.7%，大幅提升至63.40%，今年再度跌落6成以下。

註冊率低於6成學校減少，不代表少子化衝擊不再

今年註冊率低於6成學校僅6所，較去年少3所，也是近6年來最低。不過，可能與學校端減少招生名額及境外生成長有關。

教育部103學年起，允許大專校院可主動寄存招生名額，等招生情況好轉，再向教育部申請取回名額，根據教育部統計資料，114學年共47校申寄存3371個名額；大專境外新生部分，114學年已成長為1萬7617人，較113年的1萬7414人，再增加203人。

另外，共16所大專校院註冊率在60至70之間，包括國立澎湖科技大學、嘉南藥理大學、樹德科技大學、元培醫事科技大學、中華科技大學、吳鳳科技大學、修平科技大學、臺北城市科技大學、醒吾科技大學、台北海洋科技大學、德育護理健康學院、仁德醫護管理專科學校、慈惠醫護管理專科學校、崇仁醫護管理專科學校。

台大新生註冊率連4年沒有百分百全壘打

根據統計今年共10所學校註冊率百分百，較去年多2所，國立大學有清華大學、成功大學、陽明交通大學、中央大學、臺灣科技大學，私校唯二招滿是明志科技大學及中信學校財團法人中信金融管理學院；剩下的都是宗教學校，包括一貫道崇德學院、唯心聖教學院、福智學校財團法人福智佛教學院。

值得注意的是，國立台灣大學新生註冊率今年為99.32，已經是連續第4年沒有百分百全壘打。