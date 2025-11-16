114年世界廁所日 斯巴克集團ESG成果活動發表

▲產官學貴賓齊聚高雄車站，共同見證斯巴克集團推動公共衛生與清潔管理的成果。

【記者 陳顗喆／高雄 報導】斯巴克集團今日上午於高雄火車站 B1 臺鐵車站大廳舉辦「潔淨啟程，職人領航，數據驅動未來」世界廁所日 ESG 公開活動，吸引產官學界、清潔專業人員與一般民眾到場參與，共同見證斯巴克集團在公共衛生服務與車站清潔管理上的最新成果。

斯巴克集團深耕交通清潔服務多年，推廣日本匠人精神，此次活動特別頒給火車車廂清洗洪文祥、車站環境維護王秋雲兩位經理職人獎，並分享第一線環境維護工作的挑戰與使命感。

▲表揚清潔職人洪文祥經理與王秋雲經理，肯定其卓越專業貢獻。

緊接登場「公共清潔 × 科技 × 永續」公益講座，由斯巴克集團特別邀請日本知名清潔管理企業——Amenity 株式會社山戶伸孝社長親自來台出席。山戶社長在現場分享日本在廁所數據管理、機能檢測、服務效率提升的多年實務經驗，並與斯巴克集團在日台合作計畫中，於車站清潔制度、技術導入與流程優化等面向的共同成果，推動AI 分析與科學化管理提升清潔效率，引起現場熱烈回響。除了公益講座外，山戶社長更在現場帶領斯巴克集團遴選的清潔人員與幹部，進行日本高標準 TCM（Toilet Cleaning Master）廁所清掃訓練。TCM 是日本公廁維護領域的指標認證制度，強調細節、使用者感受、工具操作與職人精神，象徵清潔專業的最高標準之一。完成訓練後，山戶社長並於現場親自為受訓人員授證。

此次世界廁所日活動，除展現斯巴克集團持續引進日本匠人技術、導入科學檢測與大數據分析，以打造更安全、更舒適的交通場站環境，提供旅客更卓越的旅遊體驗外，以 ESG 為核心持續推動公共衛生教育，持續深化台日專業清潔技術合作，為台灣公共清潔專業化開創嶄新里程。（圖／斯巴克集團提供）

▲山戶伸孝社長為完成 TCM 廁所清掃訓練的學員授證，深化台日清潔技術合作。