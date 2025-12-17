114年人事業務考核獲特優 張善政期勉樹立標竿展現亮眼成績





桃園市長張善政17日於市政會議中，接受人事處呈獻榮獲行政院人事行政總處「114年度人事業務績效考核」特優獎項、114年行政院模範公務人員及考試院公務人員傑出貢獻獎。他強調，這些獎項不僅是個人的榮耀，更證明了桃園市府團隊將「市政當家務」的同理心與專業度，已成為全國地方自治的典範。

張善政在會中指出，公務體系的運作往往是市政建設的基石，從看不見的制度建立到看得見的工程與服務，都需要極高的責任感。他特別提到，此次獲獎同仁展現了高度的「職人精神」，無論是硬體建設的嚴謹把關，或是軟性服務的創新溫暖，皆讓市民有感。他期許全體市府同仁能以獲獎者為標竿，持續在各自崗位上精進，讓桃園的公共服務品質不斷躍升。



市府人事處在「114年度人事業務績效考核」中拿下「特優」，處長林妙貞獻獎予市長張善政。





作為幕後推手的人事處，今年在「114年度人事業務績效考核」中脫穎而出拿下「特優」。人事處長林妙貞說明，現代人事管理已非傳統的行政作業，而是涵蓋了AI知能培訓、職場霸凌防治、員工協助方案（EAP）以及多元族群進用等全方位策略。桃園市府積極營造友善職場、落實心理健康促進，成功打造出高效能的行政團隊，是此次獲得中央肯定的關鍵。

在個人獎項方面，桃園市今年創下「提名即獲獎」的亮眼紀錄。林妙貞表示，各縣市原則上僅能提名2位參加行政院模範公務人員選拔，桃園市提名的經濟發展局專門委員廖振宏、勞動局就業職訓服務處副處長陳慧茹雙雙獲獎，展現了桃園在不同專業領域的頂尖實力。



勞動局就業職訓服務處副處長陳慧茹榮獲「行政院模範公務人員」，獻獎予市長張善政。

獲獎者廖振宏專門委員在處理棘手的忠貞市場整頓案中，展現過人智慧，採取「先建後拆」策略，僅用60天便完成攤販安置與違建拆除，不僅解決沉痾已久的環境問題，更大幅提升國有土地利用效率。另一位獲獎者陳慧茹副處長，則秉持「以人為本」的核心價值，致力於身心障礙者及弱勢少年的就業輔導，其推動的方案榮獲全國唯一的「特優」及「創新」雙獎，讓原本弱勢的群體看見職涯曙光。

此外，競爭最為激烈的「考試院公務人員傑出貢獻獎」，今年全國僅選出6名個人得主。工務局科長陳翠慧在全國70名菁英中脫穎而出。陳翠慧投入工務領域逾12年，經手及督導的重大工程金額高達300億元。最令人稱道的是，在龐大的工程量體下，她嚴格堅守品質與程序，創下長期「零公安、零事故」的優異紀錄，日前更獲總統親自頒獎表揚。



經濟發展局專門委員廖振宏榮獲「行政院模範公務人員」，獻獎予市長張善政。





桃園市政府透過此次橫掃中央多項大獎，不僅展現了市府團隊在工程、經發、勞動及人事管理上的綜合實力，更向市民繳出了一張漂亮的施政成績單。



工務局科長陳翠慧榮獲「考試院公務人員傑出貢獻獎」，獻獎予市長張善政。





