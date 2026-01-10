114年企業新設托兒設施 1業者獲450萬元補助為歷來最高

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部為鼓勵雇主設置哺(集)乳室及托兒設施或提供托兒措施，提供雇主一年最高500萬元的補助，114年獲得新設立托兒設施補助的事業單位有4家，其中補助金額最高的1家，獲得450萬元補助，是歷來最高補助案例。勞動部至2月28日止，受理雇主申請115年第1期經費補助，設置員工哺(集)乳室、托兒設施及措施均有補助，提醒事業單位把握時間提出申請。

根據勞動部統計，114年新設立托兒設施共補助4家，總補助金額850萬，補助金額最高的一家達450萬元，為歷來最高補助案例；托兒設施+托兒措施的補助，全年總補助家數476家、補助金額約3634萬元；哺(集)乳室補助部分，114年共85家獲得補助，總補助金額約65萬元。

勞動部指出，依據勞動部訂定的「哺集乳室與托兒設施措施設置標準及經費補助辦法」，每年分2期辦理雇主經費補助申請，115年第1期申請期間自1月1日至2月28日止。雇主若想要設置員工哺(集)乳室，最高補助新臺幣2萬元；若有意新興建托兒設施(包括托嬰中心、幼兒園、職場互助教保服務中心)，最高補助500萬元。

針對已經設置托兒設施的業者，也可申請改善或更新費用，每年最高補助50萬元。此外，雇主辦理居家式托育服務，或受僱者子女送托於托兒服務機構，雇主若有提供托兒津貼，每年最多可以補助60萬元。勞動部強調，只要雇主有心協助勞工的子女照顧需求，不論事業單位大小，都可以提出申請，政府也都會提供補助。

勞動部提醒，有意願申請115年第1期經費補助之事業單位，請把握時間於2月底前線上申請。勞動部今年將陸續辦理8場次說明會，首場線上說明會將於1月22日舉行；企業有意願設立托兒設施，勞動部會免費提供專家入場諮詢輔導，說明會資訊及專家諮詢輔導申請辦法，可至「企業托兒與哺(集)乳室資訊網」(https://childcare.mol.gov.tw)查詢。

