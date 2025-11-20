114年促進中高齡及高齡人口就業服務計畫熱烈報名中

南投縣政府規劃的「一一四年中高齡及高齡人口就業服務計畫」海報。(南投縣府提供)

中年轉業無法順心?退休後不知道哪一種新工作適合自已？趕快來報名參加南投縣政府規劃的「一一四年中高齡及高齡人口就業服務計畫」，活動日期十一月二十二日(星期六)、十一月二十九日(星期六)，地點在南投市內興里集會所暨活動中心(南投市中興路二號二樓，原南投市舊魚市場)，正受理報中，每梯次名額三十人額滿為止，邀請中年轉業、退休再就業的大哥大姊，一起來認識新時代下的就業市場。。

此次活動課程內容多元實用，包含「就業輔導與職業規劃」，「駕訓班參訪」、及「紓壓烘焙手作課程」等，目的在幫助學員重新盤點自我優勢，提升求職技巧，進一步能規劃自己的職業方向。本活動全程由主辦單位全額補助，並為學員投保意外險，並提供午餐及交通接送服務，參加者只需攜帶好心情及求知精神即可輕鬆參加。報名方式也十分便利，只要掃描活動QR Code即可線上報名或可電洽049-2221106分機1821賴小姐，名額有限，機會難得！

南投縣政府提供多元化的就業與創業服務，有相關就業諮詢，可洽詢縣府大廳就業服務台或是銀髮人才據點(南投市台灣銀行對面)，為您提供服務，若有創業需求可洽詢南投縣青年發展所提供創業諮詢及貸款協助。