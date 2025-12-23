114年健康城市海報獎優等獎 竹市稅務局榮獲

竹市稅務局團隊獻獎。





新竹市稅務局以多元尊重為出發點，努力縮短資源差距，推動賦稅人權與平等，讓租稅服務更友善。稅務局日前以「暖心稅務大小事 四大新安守護安居科技城」為主題，參加「114年臺灣健康城市暨高齡友善城市海報獎」榮獲優等獎，23日於市務會議上獻獎，展現新竹市稅務專業深獲肯定。

市長高虹安表示，「市民的大小事，都是市府的大事」，新竹市在經濟日報「2025縣市幸福指數大調查」中拿下亞軍，尤其在家庭經濟與教育成就更是排名全國第一。稅務局從「稅安」、「安定」、「安穩」及「資安」四大面向，推動各項稅務工作，全方位守護市民租稅權益。稅務局不僅負責地方稅稽徵業務，為市政建設提供穩定財源，更是民眾的好夥伴，以「稅務專業」與「主動關懷」，展現稅務工作的溫度與深度。

稅務局長蘇蔚芳表示，四大新安守護策略包括「稅安掌握知識 租稅宣導多樣化」、「安定友善環境 稅務服務有溫度」、「安穩稅務守護 專業暖心納保官」、「資安數位創新 智慧友善好服務」等，將稅務實務化成暖心故事發布新聞稿，吸引媒體報導，獲得很大的廻響，包括協助單親媽媽翻轉人生、幫助82歲孫找回阿公日據時期祖產，延續家族記憶等案例，傳遞正面能量。另外，主動輔導民眾減免税，例如因應房屋税2.0新制上路，寄發客製化輔導函，協助多屋族成為公益出租人，為市民節稅。

