114年僑外綠能投資已近30億美元經部：持續優化綠能投資環境

離岸風電在臺灣持續發展，截至一一四年底已累積約四七四座風力機安裝。（記者王先國攝）

針對有媒體報導稱「風電廠爆撤退潮」，經濟部能源署表示，此說法已是舊聞，目前臺灣離岸風電市場相對穩健，離岸風電推動策略朝穩健持續向前邁步，由示範獎勵、潛力場址及區塊開發三階段推動至今，已建立亞洲離岸風電成熟市場及產業，一一三年我國離岸風電累計建置容量達排名全球第五，據BNFF報導，一一三年臺灣單年新增併網容量為全球第二，而綠能投資以一一四年一至九月核准僑外投（增）資金額便高達近三十億美元，離岸風電政策除吸引國內外資金持續投入臺灣市場，亦增加我國產業國際競爭力。

經濟部能源署補充說明，國際離岸風電市場受到國際政經環境影響，導致高成本、高利率、供應鏈相對吃緊，如美國市場、歐洲市場等受外在政策影響而有所停滯，相較於其他國家外在因素，台灣離岸市場相對穩健及透明，已成功吸引丹麥、法國、荷蘭、美國、德國、英國、日本、馬來西亞、韓國等各國開發業者參與臺灣離岸風電市場投資；在太陽光電發展上，以「屋頂優先」為優先推動原則，持續推動相關政策，包含「汰舊換新機制」、「新建物設置光電」、「家戶屋頂補助計畫」、「中央屋頂再設置計畫」等計畫，以活絡綠電市場，而環評三法通過對地面型光電產業造成之衝擊，行政院已召集相關主責部會，針對環評適用時點、簡化措施及附屬設施認定方式等議題進行研商，以明確相關法規程序，同時透過跨域廉政平台（農業部、法務部、地方政府、光電公協會）加速地面型光電推動，落實標準統一、強化監管、資訊透明，以協助業者加速程序。

經濟部能源署強調，我國目前已有七個離岸風場完工併網，截至一一四年十二月廿六日，已累積四七四座風力機安裝（裝置容量4.4 GW），經濟部將持續透過管考機制與平台協助排除離岸風電業者遭遇議題，並提供必要行政協助，健全我國綠能投資環境，同時活絡國內綠電交易市場，增進國內產業國際競爭力。