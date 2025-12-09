114年優良計程車駕駛人表揚 盧秀燕感謝城市英雄 有你載我安心

市長盧秀燕今9日在市政會議親自頒獎，公開表揚這群默默守護市民交通安全的城市英雄。（圖/記者廖妙茜拍攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】今年度優良計程車駕駛人選拔結果出爐，台中市政府交通局自近萬名計程車駕駛人中，嚴謹遴選出表現優異的13位駕駛，市長盧秀燕今（9）日在市政會議親自頒獎，公開表揚這群默默守護市民交通安全的城市英雄，樹立業界典範，感謝長期以來提供舒適的乘車環境，「有你載我安心」，期許持續提供優質服務。獲表揚的駕駛人中，服務長達26年的羅道良代表台中市角逐交通部「金安獎」優良職業汽車駕駛人殊榮。

交通局表示，計程車與民眾生活息息相關，是市民日常外出便利、快速到達目的地的重要交通方式。近年來，市府積極推動各項公共運輸與社會福利政策，其中包含偏鄉的小黃公車、敬老愛心卡延伸補助，以及好孕專車等貼心服務，這些政策獲順利落實，滿足民眾大眾運輸需求，背後也有廣大計程車駕駛的支持與參與。

交通局指出，每一位計程車駕駛，都是台中市最可敬的無名英雄，長年辛勤付出，常常是第一線接觸市民需求的人，更是政策推動的重要行銷大使。許多駕駛不僅是載客服務，更主動關懷需求，在日常營運中默默守護乘客安全。台中市推動「慶典城市」，各種精彩活動一波接一波，吸引很多國內外觀光客來台中旅遊消費，計程車駕駛以優質服務水準，共同為台中打造更便利又宜居的城市。

交通局長葉昭甫說明，為鼓勵計程車駕駛精進服務品質，市府每年均辦理優良計程車駕駛人選拔。今年在眾多駕駛人中，最終脫穎而出的13位優良駕駛，分別為陳典虎、林牧蕓、王政偕、游政霖、羅道良、蔡慶成、郭秉融、傅群皓、徐可穎、馮忠生、林煌家、羅志成及翁立勝，他們長年投身交通服務深獲乘客信賴與讚。

其中，投入計程車業已有26年的羅道良，不僅兢兢業業為乘客服務，更主動參與公益，加入台中市交通義勇警察大隊東勢中隊，積極協勤治安與交通維護，展現犧牲奉獻的精神，也因此羅道良獲遴選委員會一致推薦，將代表台中市角逐交通部「金安獎」優良職業汽車駕駛人殊榮。

葉局長表示，計程車駕駛人是市民最直接感受公共運輸品質的角色，為了表達感謝與肯定，市府在頒發獎狀與獎勵金之外，更特別製作專屬背帶，供獲獎駕駛於公開場合佩戴並永久留存，象徵榮耀與身份認證，提升駕駛的榮譽感，也能讓市民一眼辨識出優良駕駛，進一步強化乘車的信任感。

交通局補充，計程車駕駛是城市交通的重要成員，也是推動公共運輸政策的團隊之一，無論是風雨天候還是深夜清晨，穿梭大街小巷滿足民眾交通需求，希望透過這項表揚活動，鼓勵更多計程車駕駛。