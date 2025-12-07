114年全國中小學客家藝文競賽總決賽 高雄登場

「一一四年全國中小學客家藝文競賽總決賽」六日在正修科大盛大登場，本屆賽事由客家委員會與高市府共同主辦，高市府教育局承辦，匯聚了來自全臺北、中、南、東四區初賽中脫穎而出的特優隊伍。(見圖)

主辦單位今(七)日說明，中央客家委員會副主委邱星崴、高市府客家委員會主委楊瑞霞、中央客家委員會語言發展處處長吳克能，高市府教育局副局長劉靜文當天均親臨現場，為所有參賽師生加油勉勵之外，並擔任頒獎嘉賓。

邱星崴副主委特別勉勵所有參賽師生，客委會舉辦客家藝文競賽的目的，是希望透過比賽讓大家彼此互相交流，真正落實客語生活化，鼓勵大家能在社區、公共場合與日常生活中多多使用客語，傳承客語文化與精神。

楊瑞霞主委表示，今年由高雄市承辦全國客家藝文總決賽，足見高雄市在推動客語文化與教學已有一定的績效與量能，高雄市在客家文化教育方面積極推動「台灣母語日」、「客語選修納入正式課程」、「客語沉浸式教學計畫」、「客語生活學校計畫」、「客語結合十二年國教校訂課程計畫」、「聽聽客家本土技藝競賽」及「客語認證輔導研習」等多元措施，期能提升學生客語素養能力與使用客語意願，形塑高雄市成為一個多元文化的典範城市。

本屆總決賽規模盛大，共吸引全臺八十六支頂尖隊伍齊聚高雄，參賽隊伍包含「客語歌唱表演類」三十一隊、「客語口說藝術類」三十八隊，以及「客語戲劇類」十七隊。總計參賽競賽員高達一千零五十六人，帶隊指導老師與工作人員亦有四百五十五人，共計一千五百一十一位師生將共襄盛舉，展現客家語言紮根校園的豐碩成果。

該競賽旨在透過專業的展演舞台，保存並傳達客家文化豐富之內涵，這次競賽不僅是年度客語教育的盛事，更是透過專業的展演舞台，實現三大核心目的。其一，是透過客語歌唱、口說藝術或戲劇的表演方式，保存並傳達客家文化豐富之內涵；其二，為闡揚客家文化並推動本土語言教學，增進師、親、生對客家文化之認同；其三，則是提供全國學子觀摩交流的機會，讓參賽者得以發揮所長，共同發揚客家語言及文化之美。比賽內容分為「客語歌唱表演類」、「客語口說藝術類」及「客語戲劇類」三大類別，並細分為幼兒園、國小低、中、高年級至國中等五個組別，為不同年齡層的學子提供了發揮所長、觀摩交流的絕佳機會。

作為本屆總決賽承辦單位，高市府教育局為迎接來自全國的客語菁英，賽務工作委由高雄市三民區獅湖國民小學擔任主要承辦學校，並協同正修科大、高雄市正興國民小學、民族國民小學、莊敬國民小學、鼎金國民小學前峰國民小學、凱旋國民小學、新光國民小學、鼎金國民中學、立志中學等十餘所協辦學校共同合作。相關賽務細節已於近日召開領隊會議完備，高雄市以最周全的準備與熱情，提供所有參賽隊伍最優質的競賽環境。

為體恤參賽隊伍，主辦單位獅湖國小特別將頒獎儀式分為兩階段進行，第一階段頒獎時間為中午十二時至十二時二十分，針對幼兒園組與國小低年級組的「戲劇」項目與「口說藝術」項目；第二階段頒獎則安排在下午四時的閉幕典禮進行。

「一一四年全國中小學客家藝文競賽總決賽」是展現臺灣客語教育成果的年度盛事，高市府教育局誠摯邀請各界共同關注。欲了解更多競賽詳情或查詢賽事資訊，請至「全國客家藝文競賽」官方網站(https://school.hakka.gov.tw/Game/)查詢。