114年全國十大績優農業產銷班表揚典禮隆重舉行 凝聚智慧農業新動能

卓院長、陳部長與全國十大績優產銷班班長合影。（圖：農業部提供）

為肯定我國農業基層生產團隊在於穩定糧食供應、強化食品安全、推動智慧永續農業等面向的卓越貢獻，農業部舉辦「114年全國十大績優農業產銷班頒獎及表揚典禮」，公開表揚今年10個來自全國各地，涵蓋蔬果、畜產、水產及特用作物等不同產業領域的績優農業產銷班，表彰其展現臺灣農業堅實生產實力與持續精進的永續發展能量。

本屆十大績優產銷班是由全國近6,000個農業產銷班中層層選拔，最終脫穎而出，不僅在生產技術、品質管控、品牌經營等方面表現卓越，更積極響應政府「智慧韌性、安心永續」農業政策方向，持續深化資源循環利用、低碳排放、氣候調適與數位轉型等關鍵行動，為我國農業發展注入創新與永續並進的動能。

本屆獲獎產銷班多數已導入智慧科技與自動化管理系統，為我國農業邁向高效能、智慧化奠定穩固基礎。例如，桃園市八德區蔬菜產銷班第7班自行研發專利機械，有效降低人工成本，並成為國內冷鏈觀摩示範場域；臺中市新社區菇產銷班第11班更建置全臺首座香菇智慧環控強固型溫室，結合遠端監控、碳足跡盤查與太陽能節能技術，實踐淨零願景。

在畜產領域方面，臺中市外埔區毛豬產銷班第1班導入智慧餵飼與數據管理系統，提升供應穩定性，並推動沼液入田循環機制，善用畜牧副產資源，發展在地循環農業。

環境友善與資源零廢棄亦為本屆得獎產銷班共同特色。花蓮縣富里鄉茶產銷班第2班透過微型氣象站收集環境數據，提升茶葉採收精準度，同時開發茶枝葉副產利用模式，實踐全作物循環經濟；宜蘭縣三星鄉花卉產銷班第15班以銀柳全株利用為核心，發展副產品、拓展外銷，並成為日本指定觀摩的地方創生典範；高雄市永安區石斑魚產銷班第8班則以「全魚利用」理念推動加工再製，結合休耕魚塭種植水草、紅樹林復育，達成藍碳捕捉與碳中和目標，展現漁業面對氣候變遷的調適與韌性。

為提升國產農產品在市場上的競爭優勢，本屆產銷班亦積極推動品質認證、創新行銷與品牌經營。新竹縣峨眉鄉特用作物（苦茶）產銷班第4班設立現代化苦茶油廠房，取得ISO22000與HACCP驗證，以科學管理強化產品安全與附加價值；嘉義縣太保市紅龍果產銷班第1班則全班落實友善農法，研發多樣加工品，創造紅龍果多元行銷可能。在果品領域，高雄市美濃區果樹產銷班第16班打造「777」共有品牌，推廣大果截切通路及新一代木瓜栽培技術，有效強化防災能力與市場辨識度，提升整體收益與農民信心。

本屆十大績優農業產銷班得獎者不僅技術卓越，更以實際行動落實食品安全、環境保護與產業永續的社會責任，持續穩定供應國產安全農產品，肩負全民飲食健康的守護者角色。農業生產不再只是耕作技藝的展現，更是科技、人文與環境永續融合的未來產業。

頒獎典禮除肯定各班的卓越表現，也設置展示區，分享其創新作法與產品成果，吸引與會各界人士熱烈交流觀摩。農業部期盼透過此一表揚機制，激勵更多產銷班朝向精緻化、智慧化、永續化目標邁進，持續強化我國農業整體韌性與競爭力，為臺灣打造更安心、韌性與永續的食農環境。