114年全國國小盃羽球錦標賽於屏東開賽 逾2600位選手揮拍競技

▲114年全國國小盃羽球錦標賽賽事， 12 月 4 日至 12 月 16 日在屏東縣立體育館盛大開賽。（圖／中華民國羽球協會提供）

【記者 王靚慧／屏東 報導】由中華民國羽球協會與屏東縣政府共同主辦的114年全國國小盃羽球錦標賽，今（4）日起至12月16日在屏東縣立體育館盛大開賽，為期13天的賽事計有逾2600名小選手報名參加，選手們展現精湛球技與活力，共同在賽場上揮拍競技，為羽球新秀提供互相切磋與成長的舞臺。

本次賽事分為團體賽與個人賽兩大部分，團體賽包含國小四年級至六年級男女生組；個人賽則設五年級、六年級的男子、女子單打與雙打項目。

廣告 廣告

國內羽球運動在「麟洋配」連續兩屆奧運奪金後，近年來更深受全民喜愛，成為臺灣熱門運動之一，隨著羽球風氣興盛，國內外賽事蓬勃發展，吸引大批觀眾關注。屏東縣政府表示，屏東縣作為體育重鎮，積極推動羽球發展，落實「四級五區」人才培育政策，改善訓練環境與設施，整合學校資源扎根基層。今年屏東縣菁英選手王珮伃於2025世大運混合團體賽勇奪銀牌及陳忠羿於2025年東京第25屆夏季達福林匹克運動會羽球混合團體賽勇奪銅牌，充分展現屏東羽球運動員的潛力與實力。

屏東縣政府期望透過賽事推廣羽球運動，提供選手切磋球技與展現實力的舞臺，提升競技水準，展現基層扎根成果。此次賽事不僅是選手展現實力的舞臺，也是全民共享的體育盛會，邀請大家到屏東縣立體育館，共同感受賽場上競技爭鋒的熱血氛圍。