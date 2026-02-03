「114年全國大專校院熱舞大賽」陳漢典主持！提到當年跳到椎間盤突出都沒在怕

娛樂中心／黃韻靜 綜合報導

邁入第15年的「114年全國大專校院熱舞大賽」進入決賽，在2/7民視無線台週六下午3點劃下最高潮的句點。晉級八強的選手們使出渾身解數，要來爭取奪冠，經過一整天的激烈競爭，各組別冠軍終於揭曉。

主持人陳漢典

「排舞組」冠軍由【VXN】奪下，憑藉高完成度與強烈舞台魅力，成功征服全場。

「排舞組」冠軍由【VXN】奪下

「All Style 3on3 Battle」冠軍則由「Waxizhengmei」勝出，展現驚人默契與即興實力。

「All Style 3on3 Battle」冠軍則由「Waxizhengmei」勝出

霹靂舞1對1男、女子組冠軍也分別由「彭邦安」與「郭恩如」拿下，為賽事劃下最高潮的句點。主辦單位表示，希望透過全國大專校院熱舞大賽，讓更多年輕舞者站上舞台、被看見，也讓街舞文化在校園持續發光。

霹靂舞1對1女子組冠軍郭恩如(白色上衣)拿下

剛成為人夫的熱舞大賽主持人的陳漢典提到自己以前就是熱舞社，跳到椎間盤突出，以前練舞全身都是傷都沒人在乎，看到熱舞大賽同學們跟他一樣對舞蹈這們有熱忱，不由得全身沸騰high起來，陳漢典說：「比賽的名次不是最重要的，最重要的就是要被大家記住，你要如何同中求異，陳漢典親自下場與選手同台熱舞，完全沒有在客氣，直接把現場氣氛帶到最高點。

霹靂舞1對1男子組冠軍也由「彭邦安」拿下

陳漢典也笑說，自己過去也是從舞蹈比賽一路走來，還曾拿過比賽亞軍，並鼓勵年輕舞者：「真正會被記住的，不只是名次，而是你站在舞台上的態度！」一番話讓現場掌聲不斷。而最專業的比賽，也少不了最厲害的評審陣容。多位街舞界重量級老師陸續登場，SOLO亮相氣勢十足。主持人陳漢典也直接加入，和評審老師一起共舞，舞台瞬間變成大型即興派對，觀眾尖叫聲不斷。

大合照

今年賽事內容豐富、看點滿滿，除了考驗整齊度與創意的「排舞組」，還有節奏變化莫測、全靠臨場反應的「All Style 3on3 Battle組」，以及帥度、爆發力兼具的「霹靂舞1對1」男、女子組。選手們輪番上陣，不論是精心編排的團體舞，還是Battle時的即興對決，每一場都讓觀眾目不轉睛。

