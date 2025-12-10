114年全國好人好事表揚 桃園榮民吳坤德將軍榮獲八德獎殊榮

記者王明達／綜合報導

為傳遞社會正面能量，中華民國表揚好人好事運動協會今（10）日在臺北市政府青年局3樓演藝廳，舉行「114年全國好人好事代表八德獎」頒獎典禮，由理事長蘇慶福主持，其中，國軍退除役官兵輔導委員會薦報的吳坤德退役少將榮獲八德獎，吳坤德也邀請輔導會服務照顧處處長曹東發及桃園榮服處處長鄭源敏參加盛會，共同見證這重要的時刻；這項殊榮是對其長年奉獻社會、無私服務的最佳肯定。

吳坤德，出生於嘉義縣新港鄉，來自一個世代以農為生的家庭，從小便展現出堅毅不拔的性格，民國66年自政戰學校畢業後，歷練國軍政戰各重要職務，嗣後擔任國防部後備司令部政戰主任，旋於100年榮退，退伍後曾擔任財團法人國軍官兵暨家屬扶助基金會執行長，長年關懷國軍官兵及家屬，尤其是因公傷亡的官兵及其遺屬，並有效幫助他們解決心理困難及情感疏導。

廣告 廣告

近年來，吳坤德不僅專注於慈善捐贈及資源分配，還積極推動藝術慈善，成立「將之陶藝術空間」，將陶藝創作與慈善結合。他的每一件陶藝作品，都由認購者捐贈予慈善或弱勢團體，並希望藉此平臺擴大善行的影響力。其「一級棒」柴燒榮譽獎座，成為表彰社會各界卓越貢獻人士的象徵，並已獲得廣泛讚譽。

吳坤德謙虛地表示，「能夠服務社會，為有需要的人提供幫助，對我來說是一種無悔的使命，今天的成就，離不開家人，特別是我的妻子，她的辛勞與支持，讓我能夠無後顧之憂地服務大眾」。其一生充滿愛與責任的故事，無論是在軍隊中還是在退休後，始終如一地堅守著為社會奉獻的初心，對於此次獲得「八德獎」的殊榮，真是實至名歸，更是讓退伍的弟兄袍澤引以為傲的楷模。

吳坤德榮獲八德獎，邀請輔導會服務照顧處處長曹東發及桃園榮服處處長鄭源敏參加盛會，共同見證這重要的時刻。（桃園市榮民服務處提供）