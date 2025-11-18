114年全國學校營養師研習 強化專業

114年度全國高級中等以下學校營養師研習會大合照

為了強化學校營養師專業知能，教育部國教署委託國立彰化女中辦理「114年度全國高級中等以下學校營養師研習」，邀請各直轄市、縣市政府教育局（處）及教育部主管高級中等以下學校營養師共160人，透過專題講座、實地參訪及經驗交流等方式，深化學校午餐、校園食品管理實務及跨領域合作執行健康飲食教育能力。

國教署表示，學校營養師是推動健康校園飲食政策的重要專業人員，除了肩負學生每日午餐設計與監督工作外，更在食品衛生安全、飲食教育規劃及與師長、家長、供應商溝通中發揮關鍵影響力。為協助營養師因應現代校園多元挑戰，本次研習邀請新北市新莊社區大學章承嬌講師，講解美食產業數位工具，像是美食菜單攝影、手機影片剪輯如何應用於校園營養實務，提升專業效能與創意呈現；知名講師「歐耶老師」曾彥豪說明溝通與人際互動技巧，協助營養師強化與學生、家長、廠商互動的語言技巧，建立良好合作關係；桃園新街國小營養師曹敬萱分享與教師共同設計食育課程的實務經驗，推動營養師與學科教師跨域合作。

廣告 廣告

研習除了安排課程外，也安排農場實地參訪，進行食農教育體驗與太空包DIY活動。營養師與場域業者交流在地農業推廣與飲食教育結合的經驗，實地觀察與體驗更有助於未來校內食農教學與午餐菜單設計的融合與創新。參與者普遍回饋，實地參訪強化對食材來源、環境永續與飲食文化的理解，有助於建立學生對土地與生活的情感連結。

研習並安排綜合座談與經驗交流，鼓勵營養師相互經驗交流學習，並提出執行飲食教育的創新想法。面對全球營養健康議題與食安挑戰，教育現場的營養師需具備跨域整合與科技應用能力，國教署將持續辦理相關專業研習與資源整合推動計畫，鼓勵各地營養師成為飲食教育的領航者。

­