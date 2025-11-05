114年全國環保志（義）工群英會 竹縣勇奪全項特優獲全國最高榮譽

一一四年全國環保志（義）工群英會 ， 竹縣四戰全勝勇奪全項特優，獲全國最高榮譽。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

全國環保志（義）工群英會」日前在雲林縣立體育館盛大登場，匯聚全國廿二縣市、超過二千名環保志（義）工，透過「環保金頭腦」、「資源灌籃高手」、「資源分類王」及「清掃接力賽」四項競賽，展現各地推動環保的成果與能量。在激烈的競爭中，新竹縣代表隊橫掃四項特優，勇奪全國最高榮譽。

縣長楊文科感謝環保志工長年在社區、學校等各個角落做環保，是守護生活環境的第一線力量。肯定來自竹北、湖口的三個社區發展協會，在全國競賽環境知識、實務操作及團隊默契的比拚中，展現行動力與凝聚力為新竹縣爭光，成為全國唯三（另外二個是桃園市、雲林縣）四戰全勝的縣市之一。

環保局表示，竹北市新國社區發展協會在「環保金頭腦」與「清掃接力賽」雙雙奪冠，展現深厚的知識底蘊與絕佳團隊默契；湖口鄉信義社區發展協會在「資源灌籃高手」中以穩健節奏與精準操作脫穎而出；湖口鄉四謙友愛志工守望相助協會則在「資源分類王」項目中，以高正確率與流暢動線摘下特優。

環保局指出，環保志（義）工群英會活動同時也表揚全國卅三位模範環境教育志工，其中新竹縣模範志工代表劉瑞琴有超過十年的志工服務經歷，退休後持續在北埔等地推廣環境教育。她現任新竹縣大隘地區環境保護協會理事長，積極推動資源回收、減塑與二手循環，並建置志工培訓制度，強化團隊專業與量能，帶領團隊屢獲佳績，是縣內志工學習的典範。

環保局長蕭宏杰表示，環保志（義）工群英會不僅是一場競賽，更是一場環境教育的深度實踐，新竹縣將持續努力讓環境教育在生活中持續發芽，讓「綠色生活」成為新竹縣的共同語言，邀請更多縣民加入環保志工行列，共同努力朝「淨零綠生活」的願景前進。