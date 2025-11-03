114年全國社會組合唱比賽成績揭曉
【記者蔡富丞/綜合報導】文化部為倡導社會合唱音樂教育，提昇歌唱風氣及全民音樂素養，自民國100年起規劃舉辦「全國社會組合唱比賽」，極具指標性意義。今年共計多達38個國內立案合唱隊伍報名，競賽分為男聲組、女聲組、混聲組及樂齡組四個組別，安排兩天賽程，11月1、2日於國立彰化生活美學館實驗劇場一展天籟歌聲。
本次各組別的競爭激烈，各團隊難分軒輊，女聲組及混聲組都首度出現兩組團隊並列銀質獎，可見評審團在高水準團隊間難以取捨，更顯見各組金質獎更加得來不易。樂齡組金質獎「新竹縣泰雅學堂教育協會-泰雅之聲合唱團」蟬聯冠軍，展現連霸的堅強實力；男聲組金質獎「八角塔男聲合唱團」各聲部和聲醇美，樂句線條起伏有致、觸動人心；女聲組金質獎「師友合唱團」歌聲優美、情感真誠；混聲組金質獎「微光合唱團」音樂語氣表達優美，演繹難度高的自選曲也都面面俱到。
比賽優勝團隊按金質獎、銀質獎、銅質獎及優等獎敘獎，分別可獲拾萬、伍萬、參萬元及壹萬元之獎金，總獎金計一百萬元，並頒發獎牌及獎狀，亦授予指揮、伴奏個人獎狀。賽事邀請具有合唱、聲樂及指揮專業之評審評分，並繕寫具體評語供參賽隊伍作為精進演唱參考，每年吸引全國來自各縣市、數十團頂尖合唱團參賽，優秀團隊齊聚一堂，以聲會友，共享和聲之美。
今年度參賽團隊中，最遠為來自金門的「安琪莉莎合唱團」，去年甫獲地區傑出演藝團體，持續深耕在地音樂領域。四個組別中以樂齡組競爭最為激烈，共有二十餘組合唱團體報名，其中「新竹縣原客混聲合唱團」希望透過演繹客家合唱歌曲，推動各族群的文化融合。
評審讚賞本次參賽的團體水準俱足，在選曲上也相當精準，可見團隊平時紮實的練習與默契，以及對自身合唱團優勢特質的掌握度，整體音樂性及情感表現都讓人沉浸其中。
國立彰化生活美學館表示，音樂活動不但能發揮藝術功能，更能聯結社會群體。合唱不只在聆賞音樂，更在於享受參與創造音樂的過程，透過團隊練習，除樂理和歌唱能力的進步，亦能產生認同與歸屬感，這一社會群體的力量，有助於延續與推展音樂活動，是合唱比賽重要的意義。
114年全國社會組合唱比賽各組成績：
「女聲組」
金質獎：師友合唱團
銀質獎：創價太平洋合唱團、新竹縣泰雅學堂教育協會-泰雅之聲合唱團
優等獎：台中室內女聲合唱團、風信子室內合唱團
「男聲組」
金質獎：八角塔男聲合唱團
銀質獎：師友合唱團
銅質獎：創價太平洋合唱團、成功高中校友合唱團
「混聲組」
金質獎：微光合唱團
銀質獎：高雄室內合唱團、海歸人聲合唱團
銅質獎：淡江聽濤合唱團
優等獎：台中市青青合唱團
「樂齡組」
金質獎：新竹縣泰雅學堂教育協會-泰雅之聲合唱團
銀質獎：曉明至愛合唱團
銅質獎：海歸人聲合唱團、新竹縣原客混聲合唱團
優等獎：星穎藝術合唱團、中華郵政股份有限公司-郵聲合唱團、彰化縣教師合唱團、台中市青青合唱團、沂風室內合唱團-沂風歡樂合唱團、復興崗校友合唱團、風信子室內合唱團、鼓山婦女合唱團、台中室內女聲合唱團
其他人也在看
GD首攻大巨蛋親曝BIGBANG喜訊！甜用中文喊話：我是權志龍
GD權志龍首次登上台北大巨蛋開唱，吸引4萬粉絲朝聖！演唱會上，他不僅宣布BIGBANG明年四月將登上科切拉舞台，更以中文寵粉互動，讓全場瘋狂。TVBS新聞網 ・ 10 小時前
蔡依林罕見舉辦簽唱會！萬人擠爆北流搶看 排隊人龍綿延一公里
「華語流行天后」蔡依林（Jolin）帶著全新專輯《PLEASURE》重磅回歸！今（11/2）下午1點，她親臨台北流行音樂中心戶外表演空間，舉辦睽違六年的簽唱會，吸引大批歌迷湧入朝聖。新專輯不僅已於各大數位平台上線，實體專輯也同步發行，Jolin以實際行動感謝歌迷一路以來的支持。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
直擊／GD深夜現身金豬食堂！穿米奇上衣超萌 摯友李洙赫「全程愛相隨」
南韓天王 G-DRAGON（GD，權志龍）在台北掀起熱潮！他於11月1日、2日連兩天登上台北大巨蛋舉行《Übermensch》世界巡演安可場，兩天共吸引8萬粉絲朝聖。結束第二場演唱會後，GD延續7月小巨蛋開唱時的習慣，再度前往韓式燒肉名店「金豬食堂」舉辦慶功宴，讓全場粉絲陷入瘋狂。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
直擊／GD開唱連3事故！「卡在舞台中間」 無奈只給左邊讚
直擊／GD開唱連3事故！「卡在舞台中間」 無奈只給左邊讚EBC東森娛樂 ・ 1 天前
直擊／小S穿周邊T朝聖GD演唱會！ 派翠克入場不敢跳求饒：怕被罵
【緯來新聞網】「韓流天王」G-DRAGON週末兩天在大巨蛋開唱，共吸引8萬名粉絲到場，今（2日）不少緯來新聞網 ・ 1 天前
GD大巨蛋安可場大秀中文狂撩粉 好友李洙赫再現身力挺
生活中心／綜合報導韓國天王GD權志龍，在台北大巨蛋的加場演唱會，昨天（2日）落幕，好友李洙赫這次一連兩天都在包廂默默支持，演唱會結束後，GD也被捕捉現身北市韓式餐廳慶功，而且這次演出，GD還多了不少中文問候。民視 ・ 2 小時前
《左撇子女孩》台灣女性故事的全新好萊塢視角！問鼎金馬62、瞄準奧斯卡！8大看點整理
入選坎城影展國際影評人週競賽、並代表台灣角逐 2026 年奧斯卡獎最佳國際影片的《左撇子女孩》Left-Handed Girl 一上映就衝破百萬票房佳績！該片可說是旅美台灣導演鄒時擎闖蕩好萊塢 20 多年的成績單！本片集結金鐘視后蔡淑臻、新生代演員馬士媛、葉子綺和黃鐙輝等演員，這一家人今年也都「入圍金馬獎」超給力！本文整理《左撇子女孩》這部電影的 8 大看點，趕快一起來聞香！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前
2025第16屆金音創作獎完整得獎名單出爐！ 七大表演成亮點
第16屆金音創作獎頒獎典禮匯集臺、韓、泰三地逾30組音樂人化身「音樂勇者」齊聲讚頌，頒發22項獎座及七段表演貫穿全場呈現「勇敢」的音樂信念，表演包含拍謝少年x拚場、That’s My Shhh x someshiit山姆、金曲歌后李竺芯x金曲樂團百合花、椅子樂團x泰國嘻哈才子AUTTA、我是機車少女 x 最強新人 Andr 五段特色共演，搭配臺韓兩大獨立天團 Silica Gel 與最佳現場演出獎得主 當代電影大師同場飆唱，讓整場典禮前後呼應貫連，以多元共鳴及真摯爆發的「勇氣之聲」點燃今夜金音盛宴！林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
GD大巨蛋演唱會圓滿落幕！ 直奔愛店粉絲夜守嗨翻
台北市 / 綜合報導 南韓天王GD連兩天在台北大巨蛋舉辦安可演唱會，不少粉絲在演唱會結束之後，就立刻前往GD愛店「金豬食堂」外等待偶像現身。果然在晚間11點16分，換上印有「米奇」T恤的GD，乘坐千萬邁巴赫轎車現身，一下車就笑著比YA、親切揮手，讓全場陷入瘋狂。而好兄弟李洙赫也戴著毛帽和墨鏡陪同一旁，融化全場千名粉絲。 原始連結華視影音 ・ 10 小時前
韓流天王GD大巨蛋安可場開唱 粉絲擠爆松菸搶買周邊
台北市 / 綜合報導 韓流天王GD權志龍、週末假期連續兩天，登上台北大巨蛋舉行安可場，萬名粉絲追星，週邊商品賣得嚇嚇叫，松山文創園區擠滿了粉絲，大家都想搶台灣限定的手燈鑰匙圈，可以看出權志龍的魅力真的無法擋，還有歌迷實在太喜歡權志龍，把孩子裝扮成GD的樣子，在場外就算只聽漏音也開心，更有消息傳出，最終場會有天王級嘉賓合體，讓粉絲相當期待。舞台上勁歌熱舞嗨翻大巨蛋，韓流天王GD再度來台開唱，門票開賣就秒殺一票難求，沒辦法進場的歌迷，實在太喜歡權志龍，把孩子裝扮成GD的樣子，就算只聽漏音也開心。GD粉絲說：「因為我們買不到票，可是就是還是想要陪他來這邊，感受一下演唱會的氛圍。」GD魅力無法擋，看看這長長人龍就知道，周邊商品賣得嚇嚇叫，排隊人群繞了一圈又一圈，90個櫃台火力全開，這回安可場週末兩天，吸引萬名粉絲追星，更令人興奮的是，傳出有天王級大咖，要擔任演場會嘉賓。GD粉絲說：「洙赫或是BIGBANG的成員，很期待他們可以合體。」GD粉絲說：「我在想應該會是周杰倫吧，因為之前他來的時候，他有，是有跟他碰面，但是我覺得，我還是比較喜歡大聲。」究竟會不會有嘉賓到場力挺，到底會是誰相當好奇，但看看幾個月前的演唱會，大咖同台確實讓人期待，GD世界巡迴演唱會首站，今 年 3月底在首爾高陽體育館登場，BIGBANG太陽大聲以及師妹CL，都曾 為 天王站過台。只是權志龍演唱會，演出實在太精彩，這次台北場台下有些混亂，在昨(1)日這場，許多觀眾為了想近距離看到GD，在場內奔跑卡位甚至直接在座位上，彷彿上演跨欄比賽場面一度陷入混亂，提醒民眾，開開心心追星可別做出危險動作受傷，而大大掃了 聽演唱會的興致 。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
白安送糖果不慎砸到粉絲頭頂 急道歉又補送笑翻全場
白安發行第五張唱作專輯《星期八》，將那些沒說完的話都收進音樂裡，用明亮輕盈的電子聲響，讓細膩思緒變得透明又自由。昨晚《路邊野餐》新專輯巡迴演唱會首站於台中Legacy登場，白安以靛藍馬甲搭配個性褲裝亮麗現身，俐落齊瀏海造型氣場十足。她不僅完整演唱新專輯全部歌曲，更重新以電子曲風改編多首經典作品，打造一場融合光影、節奏與情感的沉浸式音樂旅程。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
粉絲嗨翻! 江蕙宣布加開5場"安可場" 11/13開放登記
生活中心／綜合報導二姐江蕙2025的總共23場的演唱會，才在9月初完美落幕，但歌迷們還是聽不夠。今天江蕙重磅宣布，明年春節要加開五場"安可場"。這個月13號就開放登記，就連藝人鍾欣凌也是粉絲，直呼票真的好難搶。這歌聲，粉絲們應該怎麼聽都聽不夠，二姐江蕙今年九月才結束23場"無.有"演唱會，如今又宣布要加開"安可場"。歌手江蕙（09.01）：「蛤你說什麼，加場，只要有的話我會盡量的請，我們這個主辦單位去努力，好不好。」真的說到做到，江蕙將在明年2月重返小巨蛋，而且一開就是五場，2月20、21、22、24和25號，從大年初四開始，要陪伴歌迷過春節。江蕙將加開五場「安可場」演唱會，將陪伴歌迷過春節。（圖／寬宏藝術）真的是把粉絲們都"攬牢牢"，也不讓黃牛有機可乘，江蕙安可場五場，總共五萬張門票，全部採取會員實名制抽籤售票，將在這個月13號開放登記，14號中午12點截止，15號就公布中籤名單。江蕙宣布加開五場「安可場」演唱會，將陪伴歌迷過春節，11/13開放登記抽籤。（圖／寬宏藝術）藝人鍾欣凌：「我以前有聽過她演唱會，可是她演唱會太難搶了，跟女團一樣難搶，所以其實要看你的指頭動的快不快，要不就是人脈夠不夠。」連藝人鍾欣凌也是粉絲，江蕙溫暖歌聲征服各年齡層，加唱五場也讓歌迷們超級驚喜，要在明年春節和江蕙團圓。原文出處：粉絲嗨翻！江蕙宣布加開5場「安可場」 11/13開放登記 更多民視新聞報導香港快運不敵虧損暫停花蓮航線？ 余明勳證實「這時間」正式停飛《好運來-EP224精彩片段》欣耀聯手 渣代總完敗？《好運來-EP224精彩片段》雙媽雙倍愛 雙殺渣男女？民視影音 ・ 3 小時前
屠穎驟逝無緣一起演出！齊豫演唱會急喊卡 青峰悲悼念：好想再聽你演奏
台灣知名音樂人屠穎原訂於昨（1）日前往廣州，擔任歌手齊豫巡演的樂手，未料卻傳出噩耗，驟然離世。主辦單位緊急宣布演唱會延期，消息震撼樂壇，許多歌手紛紛在社群媒體發文哀悼。受邀擔任齊豫演唱會嘉賓的吳青峰，也在第一時間發聲悼念。王芷姍三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
黃鐙輝映後重現「叫賣哥」 解密西恩貝克如何寫出台灣劇本
黃鐙輝映後重現「叫賣哥」 解密西恩貝克如何寫出台灣劇本EBC東森娛樂 ・ 3 小時前
護理師曝王子陪粿粿看診內幕！傻眼喊：我們不是出氣筒，性別趴洩端倪
近日一名護理師也在Threads上發文，曾遇到王子陪同粿粿看診，更曝光對兩人的印象直呼傻眼。造咖 ・ 9 小時前
LaLaport、新光三越都輸它！台北最強百貨公司排名，冠軍食物美味、外國人必逛
台北向來是全台最具代表性的時尚購物重鎮，無論是想和親朋好友逛街、看電影，還是想要一個人享受寧靜的午茶時光，台北各大商城都能滿足不同客群的需求。《網路溫度計DailyView》本次透過輿情分析軟體《KE食尚玩家 ・ 3 天前
粿王「美國行」最新鐵證曝光！他「1舉動」藏不住
娛樂中心／江姿儀報導男星范姜彥豐日前指控粿粿與男星王子（邱勝翊）有不正當男女關係，王子發文道歉認了「（與粿粿）超過了朋友間應有的界線」，1日粿粿回應時也認了「與王子有踰矩行為」。兩人過去出遊、貼文的甜蜜對話也被網友們挖出，其中粿粿與王子「美國行」，竟被網友直擊，2人同遊鐵證曝光。民視 ・ 10 小時前
43歲存到2千萬退休，60歲才發現錢不夠用！他從民生社區搬到淡水嘆：退休開銷比想像多
原本以為是一段美好的提早退休故事，結局卻不是這樣，讓人心頭一驚。司機大哥快60歲了，以前是開公司，做國際貿易的。我笑著說：「原來是假日無聊出來跑車的老闆，您退休出來晃晃嗎？」 司機大哥說：「退休？我43歲那年就退休了。以前很忙，一年總有半年以上的時間在國外飛來飛去。我搭飛機應該超過1千次，老天保佑，沒有坐到飛機掉下來的。那時候我賺到身上有2400萬，覺得夠了，就收手了，也沒有繼續工作。」Yahoo奇摩房地產 ・ 13 小時前
粿粿自白"買網軍洗文"被抓包 網諷:花千元省千萬
生活中心／綜合報導 藝人粿粿與王子邱勝翊得婚外情風波持續延燒。昨天（1日）粿粿PO影片坦承和王子出現逾矩行為，但卻反控老公范姜彥豐向他追討鉅額離婚費。隨後社群平台竟然出現大量網軍發文附和粿粿，不只發文內容一模一樣，甚至爆出一篇文1000元的價碼，再度遭到網友炎上。另外，由於負面輿論不斷，今年初粿王二人共同合作的品牌，也緊急進行切割。民視 ・ 1 天前
王子、粿粿美國行新照曝光！網驚爆「聖地牙哥偶遇」 兩人面露燦笑
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於1日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。其中，「美國行」就被認為是這場婚姻的關鍵轉折點，事件爆發後，就有中國網友曝光曾在聖地牙哥偶遇粿粿、王子的照片，驚嘆「世界真小」。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前