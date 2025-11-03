114年全國社會組合唱比賽成績揭曉

【記者蔡富丞/綜合報導】文化部為倡導社會合唱音樂教育，提昇歌唱風氣及全民音樂素養，自民國100年起規劃舉辦「全國社會組合唱比賽」，極具指標性意義。今年共計多達38個國內立案合唱隊伍報名，競賽分為男聲組、女聲組、混聲組及樂齡組四個組別，安排兩天賽程，11月1、2日於國立彰化生活美學館實驗劇場一展天籟歌聲。

本次各組別的競爭激烈，各團隊難分軒輊，女聲組及混聲組都首度出現兩組團隊並列銀質獎，可見評審團在高水準團隊間難以取捨，更顯見各組金質獎更加得來不易。樂齡組金質獎「新竹縣泰雅學堂教育協會-泰雅之聲合唱團」蟬聯冠軍，展現連霸的堅強實力；男聲組金質獎「八角塔男聲合唱團」各聲部和聲醇美，樂句線條起伏有致、觸動人心；女聲組金質獎「師友合唱團」歌聲優美、情感真誠；混聲組金質獎「微光合唱團」音樂語氣表達優美，演繹難度高的自選曲也都面面俱到。

比賽優勝團隊按金質獎、銀質獎、銅質獎及優等獎敘獎，分別可獲拾萬、伍萬、參萬元及壹萬元之獎金，總獎金計一百萬元，並頒發獎牌及獎狀，亦授予指揮、伴奏個人獎狀。賽事邀請具有合唱、聲樂及指揮專業之評審評分，並繕寫具體評語供參賽隊伍作為精進演唱參考，每年吸引全國來自各縣市、數十團頂尖合唱團參賽，優秀團隊齊聚一堂，以聲會友，共享和聲之美。

今年度參賽團隊中，最遠為來自金門的「安琪莉莎合唱團」，去年甫獲地區傑出演藝團體，持續深耕在地音樂領域。四個組別中以樂齡組競爭最為激烈，共有二十餘組合唱團體報名，其中「新竹縣原客混聲合唱團」希望透過演繹客家合唱歌曲，推動各族群的文化融合。

評審讚賞本次參賽的團體水準俱足，在選曲上也相當精準，可見團隊平時紮實的練習與默契，以及對自身合唱團優勢特質的掌握度，整體音樂性及情感表現都讓人沉浸其中。

國立彰化生活美學館表示，音樂活動不但能發揮藝術功能，更能聯結社會群體。合唱不只在聆賞音樂，更在於享受參與創造音樂的過程，透過團隊練習，除樂理和歌唱能力的進步，亦能產生認同與歸屬感，這一社會群體的力量，有助於延續與推展音樂活動，是合唱比賽重要的意義。

114年全國社會組合唱比賽各組成績：

「女聲組」

金質獎：師友合唱團

銀質獎：創價太平洋合唱團、新竹縣泰雅學堂教育協會-泰雅之聲合唱團

優等獎：台中室內女聲合唱團、風信子室內合唱團

「男聲組」

金質獎：八角塔男聲合唱團

銀質獎：師友合唱團

銅質獎：創價太平洋合唱團、成功高中校友合唱團

「混聲組」

金質獎：微光合唱團

銀質獎：高雄室內合唱團、海歸人聲合唱團

銅質獎：淡江聽濤合唱團

優等獎：台中市青青合唱團

「樂齡組」

金質獎：新竹縣泰雅學堂教育協會-泰雅之聲合唱團

銀質獎：曉明至愛合唱團

銅質獎：海歸人聲合唱團、新竹縣原客混聲合唱團

優等獎：星穎藝術合唱團、中華郵政股份有限公司-郵聲合唱團、彰化縣教師合唱團、台中市青青合唱團、沂風室內合唱團-沂風歡樂合唱團、復興崗校友合唱團、風信子室內合唱團、鼓山婦女合唱團、台中室內女聲合唱團