114年全國語文競賽台中登場 22縣市菁英齊聚展現語文力
【民眾網諸葛志一台中報導】「114年全國語文競賽」歷經2年的籌備，個人賽於 22)、23兩日在台中市登場，市長盧秀燕歡迎全國22縣市的語文高手齊聚一堂，教育局說明，此次賽事總計2,585位選手（個人賽2,062位；團體賽143隊、523位）參賽，以語言為舞台、以文字為橋樑，共同展現語文學習的成果與文化底蘊。
全國語文競賽至今已邁入第80屆，此屆競賽特別將111年試辦的「本土語文讀者劇場」（團體賽）納入競賽項目，深化並推廣本土語言教學，讓表現形式更加多元。今年比賽項目涵蓋朗讀、演說、情境式演說、字音字形、寫字、作文及讀者劇場等七大類，語別包含國語、台灣台語、台灣客語及台灣原住民族語言；競賽組別分為國小學生組、國中學生組、高中學生組、教師組及社會組等5大組。
教育局副局長賴緣如說，台中長期推動閱讀教育、本土語言課程與多語環境營造，此次承辦全國語文競賽，不僅展現台中在語文教育上的深耕成果，也邀請全國選手在競賽之餘，一同感受台中兼具現代與人文魅力的城市風貌。
教育局為營造更具文化氛圍的競賽場域，特別在賽場周邊規劃了「創意祈願互動區」、「拍照打卡區」及「台中文學地景圖導覽區」，讓競賽員及陪同師長可書寫祝福及祈願語，並留下精彩紀念影像，更能認識台中豐富的文學歷史與城市脈絡，感受書香之都的文化氣息。
教育局補充，114年全國語文競賽決賽(個人賽)於今明兩日在南屯區惠文國小、台中特教學校及私立明德高中舉行；讀者劇場（團體賽）將於11月30日在私立新民高中登場。更多比賽及活動相關資訊可至114年全國語文競賽網站查詢(https://language114.eduweb.tw/Module/Home/Index.php)，宣傳影片可至連結觀看(https://www.youtube.com/watch?v=nd0YvJbUims)。
