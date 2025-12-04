114年全國語文競賽員高生獲雙特優 寫下彰化本土語文教育感動篇章





員林高中在114年全國語文競賽中再傳捷報，高三學生李昀晅及語文實驗班二年級學生蕭湘芸分別於客語朗讀與台語朗讀項目榮獲全國最高榮譽「特優」，展現深厚的語文實力與穩健台風，為校爭光，再次寫下彰化縣地方本土語文教育的感動篇章。

兩位學生皆先在彰化縣語文競賽中脫穎而出，取得縣賽第一名，再經緊密縣級集訓而進入全國賽。最終，他們以清晰的語音、沉穩的台風及真摯的情感表達獲得評審肯定，為彰化縣抱回亮眼成績，也延續了員林高中連年進軍全國客語及台語比賽的卓越傳統。

榮獲客語朗讀特優的李昀晅，自幼在苗栗頭份的客家庄長大，從外曾祖父、外公外婆到母親，家族世代以客語交流，使她自然而然與母語建立深厚的連結。從事教職的母親更長年參加語文競賽教師組，是她重要的語言學習典範。

身為高三學生，昀晅在升學壓力下同時準備全國賽，仍以「想再拚一次」的信念堅持到底。她善用課餘空檔練習，把客語朗讀當作轉換心情的方式，也在語速與情感詮釋上反覆調整，最終突破不安，穩健站上全國舞台。她說，這段歷程讓她除了技術獲得提升，更學會如何在壓力中安排步調、找回平衡，也意識到自己已不再是當年懵懂的小選手，而是能陪伴學弟妹的「前輩」。校內指導老師溫佳芸讚許昀晅腳踏實地、咬字清晰、台風穩健，從字音到理解、表演，皆展現紮實底子，能奪下全國特優是實至名歸。

榮獲台語朗讀特優的蕭湘芸，目前就讀員林高中高二語文實驗班。語文道路始於清水國小一年級；遇見班導王秋霜老師以「有趣且好玩」方式帶領比賽，讓她開啟語文競賽之路。當時的蕭睿瑜校長特別邀請李麗琴主任、林心怡老師給予專業指導者扎實訓練，使她在六年級時首度獲得全國特優，也從此在國中、高中一路持續磨練。高一首次挑戰全國賽未能如願，再度讓她萌生退意，但在家人與指導老師林淑娟的鼓勵下，她選擇堅持。這次比賽，她以比過往更成熟、穩健的心情面對舞台，最終再次奪得特優。她說：「並不是努力就一定會成功，但我感謝當初沒有放棄的自己。」湘芸希望未來能持續推廣台語，讓這項重要的本土語言被更多世代理解與傳承。

員林高中楊豪森校長表示，語文競賽不僅是展現能力的舞台，更讓學生在朗讀中重新理解文化、認識自己。本次兩位學生能獲得全國語文競賽雙特優，充分展現員林高中在本土語文教育上的深耕。未來，學校也將持續支持學生在語文領域的多元探索，讓更多青年在本土語言的學習與傳承中找到自身的價值與力量。

