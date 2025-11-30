114年全國語文競賽團體賽 「讀者劇場」台中登場

【民眾網諸葛志一台中報導】114年全國語文競賽個人賽日前已在台中圓滿完成，緊接著全國語文競賽團體賽「讀者劇場」於30日在台中市新民高中熱鬧隆重登場。台中市教育局長蔣偉民表示，市長盧秀燕重視語文教育，為迎接來自全國21個縣市的選手、陪同師長及評判，教育局歷經兩年的精心籌備，為全國競賽員打造了完善且舒適的比賽環境。

教育局副局長賴緣如表示，114年全國語文競賽團體賽「讀者劇場」競賽項目語別，包含台灣台語、台灣客語及台灣原住民族語言；競賽組別分為國小學生組、國中學生組、高中學生組等3大組。今年共有143隊、523位競賽員齊聚一堂，競技激烈，較去年增加了43隊，顯示各縣市對語文競賽的熱情與投入。

《圖說》全國語文競賽團體賽「讀者劇場」在台中市新民高中舉行。

教育局指出，全國語文競賽是語文教育界的重要年度盛事，除促進各地語文人才的交流與切磋，也展現我國多元語言文化的豐富內涵。為配合111學年度起全面實施的本土語文課程，教育部自111年至113年試辦「讀者劇場競賽」，並在今年將「讀者劇場」列入正式競賽項目，以推動師生共學共創，讓語文學習更具互動與趣味。

教育局說明，為營造富含文化底蘊的競賽氛圍，台中市於比賽場地周邊規劃了「創意祈願區」與「拍照打卡區」，並展示「台中文學地景圖」。創意祈願區吸引學生及陪同師長熱烈參與，許多隊伍在比賽前寫下彼此鼓勵的祝福，在文字間留下努力與期待的痕跡；拍照打卡區以大會主視覺打造，立體層次的設計成為選手必拍景點，在快門聲中記錄下屬於團隊的珍貴瞬間；而文學地景圖則呈現台中重要文學地標與作家軌跡，彷彿一部城市的文化記事，引領參賽者以「文學散步」的方式認識台中。