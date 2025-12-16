114年全國語文競賽特優獲獎率六度奪冠 中市公開表揚

114年全國語文競賽臺中市特優代表隊合影留念

114年全國語文競賽圓滿落幕，臺中市派出168名競賽員參加個人賽，共榮獲82座特優，獲獎率全國居冠；另派10所學校參加團體賽「讀者劇場」，全數獲獎，成績耀眼。臺中市政府教育局舉辦頒獎典禮，教育局長蔣偉民代表市長盧秀燕，對獲得特優的競賽員及其指導老師、集訓保母及在臺中市分區賽中獲得團體獎第一名的學校進行表揚。

蔣局長表示， 109年起臺中市在全國語文競賽中6度蟬聯獲獎率全國第一的佳績，另今年教育部公布的「114年全國閱讀績優學校、團體及個人獎」中，臺中市共奪下15項殊榮，已連續4年全國居冠，成果相當豐碩。

「全國語文競賽」不僅展現語文能力，更是文化傳承與書香凝聚的重要契機。全國語文競賽已邁入第80屆，今年共有22縣市、總計2,585位選手（個人賽2,062位；團體賽143隊、523位）角逐語文界最高榮譽。競賽項目涵蓋朗讀、演說、情境式演說、字音字形、寫字、作文及讀者劇場等七大類，語別包含國語、臺灣臺語、臺灣客語及臺灣原住民族語言；競賽組別分為國小學生組、國中學生組、高中學生組、教師組及社會組等5大組。

蔣局長為獲得特優的競賽員及其指導老師頒發獎勵金，並致贈感謝狀予語文培訓有功人員，嘉勉競賽員們的優異表現，並感謝學校校長對語文教育的支持，也謝謝指導老師、集訓保母老師在準備競賽過程中的辛勤付出，幫助學生建立信心，並鼓勵選手們持續努力，未來再創佳績。

獲表揚的臺中市分區賽團體獎第一名學校包括：國小組的清水區清水國小、梧棲區大德國小、太平區新光國小、東勢區中山國小、私立育仁國小、西區大勇國小、南屯區永春國小、北屯區軍功國小；國、高中組則有市立大雅國中、豐東國中、光榮國中、居仁國中、明道高級中學及臺中一中。