114年全國運嘉縣奪2金4銀7銅 縣府頒301萬元獎勵金

嘉義縣在114年全國運動會奪下2金4銀7銅佳績，縣府頒發301萬運動獎勵金，鼓勵他們勇往直前奪牌的決心，縣長翁章梁1日晚間在水上國小親自頒獎表揚嘉縣健兒。

翁章梁感謝選手及教練的努力，並表示今年繼續推動相關計畫如三級培訓制度、運動獎勵金、參賽補助、各團隊培訓計畫、個人培訓獎助金、進用約聘運動教練等，希望在競技體育上有更好的教練指導、更多的獎勵，從制度開始鼓勵爭光的選手。

教育處指出，獲前三名的每年培訓經費，個人項目：金牌由1萬2000元提高為2萬元，銀牌由4000元提高為1萬2000元，銅牌由2000元提高為8000元。

團體項目：金牌由8000元提高為1萬2000元，銀牌由2000元提高為8000元，銅牌由1000元提高為6000元，嘉義縣財政雖屬第五級，但照顧選手不落人後。

嘉義縣在114年全國運動會奪下2金4銀7銅佳績／縣府提供

此外，嘉義縣教育展望協會媒合世大化成股份有限公司捐贈學校一批教學用泡棉球，可以運用於教學活動、造福學子，翁縣長也一併頒發感謝狀。

奪牌種類包括角力、輕艇、軟網、田徑、跆拳道、霹靂舞等六個種類，其中吳秉薰獲角力男子組自由式第六級金牌，連霸成功；2024年第17屆世界軟式網球錦標賽國手江旻育在上屆全運會獲銅牌，近來在國家運動訓練中心加倍練習，在本屆女子組軟式網球單打賽一舉摘金。

明年嘉義縣將迎來台灣燈會與全中運兩大盛事，縣府以傳統燈藝結合現代科技，展現嘉義的文化底蘊與創新能量，期望2大活動帶動地方經濟、提振業者信心。

縣府各局處正全力籌備，並與產業、商圈及旅宿業者協力擴大觀光效益，期望向世界行銷嘉義，讓更多人看見嘉義的蛻變，期待選手在競技運動場上持續勇奪佳績。

