114年全年「節電3%獎百萬」下半年得獎名單揭曉

（記者卓羽榛臺北報導）為響應節能減碳並推動北市邁向淨零轉型，臺北市環保局114年擴大舉辦「節電3%獎百萬」抽獎活動，每半年抽獎一次，總獎金高達新臺幣400萬元，總獎額共400名。下半年200名幸運得主日前已揭曉，獎金自5,000元至最高10萬元，得獎名單可於活動官網查詢。環保局鼓勵市民從日常生活落實節電，除了降低家庭電費支出，更有機會贏得獎金，讓節能從口號變成全民實踐的生活態度。



環保局說明，本活動以家戶用電量為基準，只要較前一年同期用電量減少3%，即可取得抽獎資格。活動自推出以來，113年參與家戶累計節電量為294萬度，114年更進一步提升至398萬度，換算減少二氧化碳排放約1,887公噸，節電成效較113年增加約35%，成功帶動市民落實節能行動，讓節電逐步融入日常生活。



環保局提醒，將自2月起陸續聯絡中獎民眾，請中獎者依活動規定於期限內提供相關證明文件並完成收據簽署，以利後續領獎作業。目前為冬季時節，用電型態有所改變，環保局也特別呼籲市民善用自然採光、避免長時間開啟電暖器，選購具節能標章之電器產品，並養成隨手關閉不必要電源的習慣，從生活細節落實節電行動。



此外，為持續推動節能減碳與深化市民節電意識，115年度「節電3%獎百萬」活動即將開跑，相關活動辦法與報名資訊請持續關注「淨零拚轉型 節電3%獎百萬」活動官網與環保局官方臉書，期盼更多市民響應節電行列，不僅有機會獲得豐厚獎金，也能攜手為城市永續發展與環境保護盡一份心力。