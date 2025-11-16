▲114年全運會彰化縣代表隊勇奪36面獎牌，縣府頒發獎助金1212萬元。（彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣代表隊於114年全國運動會中表現亮眼，勇奪5金、14銀、17銅，共計36面獎牌，創下近5屆(2年舉辦1次)最佳成績。縣長王惠美今(16)日出席代表隊頒獎典禮，頒發獎助金共計新臺幣1,212萬元，向選手、教練團隊及所有支持者表達肯定與支持，並強調縣府將持續以「長期栽培、穩定成長」的方式推動競技運動與基層體育發展，期勉所有選手都能挑戰極限、自我突破，繼續為彰化縣爭取最高榮譽。

廣告 廣告

▲彰化縣長王惠美今日出席代表隊頒獎典禮，頒發獎助金共計新臺幣1,212萬元，向選手、教練團隊及所有支持者表達肯定與支持。（彰化縣政府提供）

王惠美表示，彰化縣代表隊在114年全國運動會中共勇奪36面獎牌，創下近10年來的最佳成績。5面金牌分別為「射擊」陳威銚、楊昆弼、蕭鎧祥三位選手在男子不定向飛靶團體賽奪金，其中楊昆弼更完成個人賽三連霸；「競速溜冰」施沛妤在1萬公尺計點淘汰賽順利連霸，並在500+D及1000公尺爭先賽再添兩銀，在3000公尺接力賽抱回一銅，一人奪下4面獎牌。「武術」黃軍峰摘下刀棍術全能金牌；「拳擊」洪鈺竣在男子第七量級封王奪金；「霹靂舞」首次參賽便拿下1銀2銅；「男子籃球代表隊」睽違20多年勇奪銀牌，站上全國運動會的頒獎台；游泳選手吳浚鋒則參加9次全國運動會共為彰化縣奪得10面金牌，耀眼成績相當不易。

▲彰化縣長王惠美期勉所有選手都能挑戰極限、自我突破，繼續為彰化縣爭取最高榮譽。（彰化縣政府提供）

王惠美指出，今天共頒發1,212萬元獎助金，感謝議長謝典霖及所有議員對體育經費的支持，除了賽後對優秀選手頒發獎金外，縣府更推動「競技運動績優選手獎助金計畫」，去年已投入近420萬元，採「有成績就有獎勵、沒有上限」的機制。同時積極推動運動建設、強化基層訓練、校園及社區體育扎根，持續提升彰化縣運動水準，培養更多運動人才。

立法委員謝衣鳯表示，感謝所有為體育發展付出貢獻的師長，讓選手們能夠在全運會拿下優異成績，縣議會也大力支持體育政策，期盼所有選手再接再厲，為彰化縣的體育光芒盡一份心力。

霹靂舞選手陳怡茹表示，霹靂舞融合眾多運動技巧，難度很高，希望未來有更多民眾喜歡並一起參與這項比賽。

霹靂舞選手吳宇謙表示，今年全運會首次加入霹靂舞，比賽規則按照一般文化賽方式進行些微調整，帶出個人特色才能讓評審看出差別。

武術選手黃軍峰表示，很榮幸榮獲武術男子組套路刀術棍術全能第1名的殊榮，縱使賽前狀況不佳，但平日不斷練習，比賽當下調整好身心狀況，而能穩定發揮實力。

射擊選手楊昆弼表示，很高興再次連霸為彰化縣拿下第3次個人金牌，團體賽部份也拿下不定向飛靶團體金牌，訓練過程雖然辛苦，只要持之以恆，就能為自己與彰化縣爭取更多榮耀。

教育處表示，今年首次列入全國運動會正式競賽的「霹靂舞」項目中，本縣選手展現強大潛力，勇奪3面獎牌，充分展現彰化在街舞文化與競技舞蹈領域的深厚底蘊。男子籃球代表隊睽違20多年再度突破重圍勇奪銀牌，這是本縣自1999年全國運動會開辦以來，男子籃球項目的最佳成績。縣府為鼓勵及培訓本縣優秀選手，頒訂「彰化縣政府競技運動績優選手獎助金計畫」，希望讓選手無後顧之憂，不斷為彰化再創佳績，讓「美好彰化、希望城市」的光芒持續閃耀。