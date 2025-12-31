114年公費留學考試錄取名單 教育部今公告
114年公費留學考試辦理完畢，教育部今天(31日)公告考試錄取名單，書面成績單於同日寄出，總計錄取153名。教育部表示，今年（114年）合格報名人數共383人，筆試成績通過，進入面試者計194人。本次錄取153名中，包括「一般公費留學」127名、「勵學優秀公費留學」1名、「身心障礙公費留學」5名、「原住民公費留學」14名及「赴新南向國家公費留學」6名；其中3類經濟及文化不利學生的錄取人數20人占總錄取人數比率達13.07%。
教育部表示，今年原住民公費留學錄取14名，錄取的原住民公費留學生出國進修研究領域包括語言學、公共行政與政策、少數族群教育、教育政策、戲劇、原住民族文化、博物館行政與管理、性別研究、社會工作、能源經濟、工業設計、公共衛生（含疫情管控）等共計12個不同的專業領域。
114年配合國家發展所亟需，特別於「五大信賴產業」對應領域，包括電資及工程學群增加錄取名額，本次計錄取包括「人工智慧」、「網路通訊」、「資通訊安全」、「新興半導體」、「能源工程」、「造船工程」、「飛行器定位與導控」等7個學門共15位考生。
114年公費留學考試錄取名單公布於教育部全球資訊網，點選路徑：教育部首頁―認證檢定及留考―公費留學與各項獎學金―公費留學考試）。各考生考試成績，可至教育部114年公費留學考試報名系統登錄後查詢。
若考生對成績有疑義，可於書面成績單寄發次日起10日內，即115年1月10日前（以郵戳為憑）填寫「面試成績複查申請書暨查復表」，並檢附原成績單影本、貼足掛號回函郵資，以通信方式向國立臺灣大學教務處研究生教務組提出複查成績申請，逾期不予受理，並以1次為限。
錄取生需於115年4月1日起至8月31日以前與教育部完成簽訂行政契約，並自行申請符合大學辦理國外學歷採認辦法規定的國外優秀大學校院無條件入學許可，至遲應於117年9月30日以前辦妥出國手續，並啟程出國留學。
