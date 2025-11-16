114年公車優良駕駛頒獎 肯定專業服務表現

臺北市長蔣萬安15日出席「114年公車友善心運動優良駕駛頒獎典禮」，向所有獲獎駕駛長表達最高敬意。蔣萬安表示，市府每週市政會議都會檢視1999市民反映，其中相當比例是對公車駕駛的肯定與感謝，許多溫暖舉動都深深打動市府團隊，也展現臺北公共運輸服務的溫度。

蔣萬安分享，多位駕駛曾主動協助推娃娃車的年輕家長、耐心等候抱著孩子趕赴醫院的乘客，甚至在遇到失智長者迷路時，立即聯繫警方協助處理，這些貼心服務都獲得市民特別打1999表達感謝。蔣萬安強調，這些看似日常的小事，卻是城市最動人的善意，也是市府堅持推動公車友善文化的最大動力。

蔣萬安也感謝客運業者提供市府許多第一線建議，面對駕駛人力不足問題，市府也多次拜訪聯營管理委員會並聽取意見。今年在運價調整的同時，市府同步為駕駛加薪8,000元，盼能提升待遇、改善工作環境；同時也持續推動車輛安全設備升級，包括ADAS先進駕駛輔助系統與防夾裝置，降低駕駛負擔，打造更安全的行車環境。

蔣萬安也特別提到他的孩子們最近與他分享，他們搭公車後都有主動向駕駛叔叔道謝，所以他也很希望市民朋友們用同樣的感謝來感謝所有的駕駛長。蔣萬安強調，科技產業能讓城市壯大，但唯有文化能讓城市偉大，希望駕駛長們持續以友善的心服務市民，也期待市民共同尊重並感謝每位辛勤付出的駕駛長們，大家共同努力，讓臺北成為更安全、更溫暖、更友善的城市。

資料來源:台北市政府