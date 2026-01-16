114年六都租補溢領約2.1萬件 可協議分期返還

（中央社記者賴于榛台北16日電）近期有民眾反映收到縣市政府要求繳回溢領的租金補貼公文，國土署表示，租金補貼自去年起，由地方政府負責受理申請及溢領審查確認，去年六都溢領件數約2.1萬件，未來將請地方政府核實資料。至於被要求繳回溢領者，國土署說可循機制分期付款。

對於有民眾反映，陸續收到縣市政府要求繳回溢領的租金補貼公文，內政部國土管理署今天透過新聞稿指出，租金補貼租補資格認定包含所租賃住宅是否屬合法住宅， 除民國111年至113年中央主政外，自去年起已回歸地方負責受理申請及溢領審查確認。

廣告 廣告

國土署說，以六都為例，去年核定案件約74萬件、溢領件數約2.1萬件，溢領件數依序為新北市5043件、桃園市4826件、高雄市3375件、台北市3124件、台南市2409件、台中市2319件，溢領數占整體核定案件比例約2.8%；未來將持續請地方政府核實相關資料，確保補貼作業正確無誤，避免後續爭端，而民眾如需要協議分期或延長返還期限，可循協議機制，以分期付款方式繳還。

國土署表示，租金補貼政策推動至今，總核定約197.3萬件，其中約有2.5萬件尚未返還溢領款，分析溢領原因，主要以申請人資格及租屋情況異動為最大宗，包括取得自有住宅、租約提前終止、自願放棄補貼、申請人死亡、家庭成員持有自有住宅等因素。

國土署提醒，補貼查核機制有串接戶政、地政及財稅等系統，凡是發現申請人資格有異，會陸續依規定通知並依法追回溢領款項，民眾如申請資格或租屋情況有所改變，請主動通知所在縣市及檢附相關文件，以免影響權益，政府也會強化勾稽查核機制、跨部會資料比對及運用大數據分析等措施，持續精進租金補貼審查作業。（編輯：林興盟）1150116