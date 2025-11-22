114年勞工運動大會 600勞工朋友南投高中熱力參與

勞工朋友組成精神抖擻隊伍進場。（記者扶小萍攝）





南投縣114年勞工運動大會22日上午於南投高中運動場上熱鬧展開，在秋高氣爽氛圍中，由縣內各職業工會及企業單位組成20支隊伍，近600名勞工朋友踴躍參加，副縣長王瑞德代表許縣長向勞工朋友致敬意，強調運動令人身心愉悅思想健康，維護強健體魄至為重要，祝福勞工朋友們身心健康。

王副縣長與縣總工會副理事長歐木松主持並一同校閱選手進場，立委馬文君、游顥派代表，與多位嘉賓祝賀大家在輕鬆愉快氛圍中，順利圓滿完成各項競賽。

廣告 廣告

會旗進場。（記者扶小萍攝）

王瑞德表示，縣長至為重視勞工朋友，縣府支持總工會主辦這項運動會，感謝南投高中提供大操場，勞工朋友們響應參與，現場活力滿滿，勞動朋友占全國總人口48%，是國家進步社會發展至關重要的力量，一定要讓他們生活無虞，保持健康快樂，家庭幸福美滿，匯聚的力量才是國家進步的動力。

大會舉辦神明保佑等多項趣味及挑戰活動。（記者扶小萍攝）

王副縣長指出許縣長今年特別將社勞處改成社勞局增加人力、經費，特別重視勞工朋友這區塊，期許令勞工朋友福利環境各方面都獲更好發展。

活動中有法治等勞工權益宣導攤位。（記者扶小萍攝）

社勞局也指出，勞工朋友是南投縣繁榮發展的重要基石，他們在不同的工作上辛勤奉獻，為縣內經濟和社會穩定作出不可或缺的貢獻。此次運動大會旨在讓這些努力工作的朋友，在繁忙的生活中，享受一個紓壓、放鬆的假日，並促進縣內各職業工會和企業間的交流與合作。

大會特別規劃多項趣味競賽，包括「神明保佑」、「天生好手」、「疊杯樂」、「同心協力」、「百發百中」、「薪火相傳」、「唐伯虎點秋香」、「木球擊準」等項目，兼具輕鬆趣味、肢體協調及團隊默契挑戰，讓不同年齡層的勞工朋友都能盡情參與。現場笑聲與加油聲不絕於耳，充分展現勞工朋友的熱情與活力。

活動現場並設置多個勞工權益宣導攤位，由縣府社會及勞動局及勞動 部勞工保險局、南投地檢署、南投就業服務中心等單位共同參與，提供勞動法令、法治教育及就業服務等資訊，協助勞工朋友掌握最新資源。

此外為支持在地視障就業，大會特別規劃「視障按摩服務攤位」， 由專業視障按摩人員提供舒壓體驗，讓參賽者在競賽之餘能放鬆身心，也展現社會支持與友善就業環境的理念。

本次運動大會在輕鬆愉快的氛圍中順利進行，期盼這份健康與正能量，能延續到勞工朋友的日常工作與生活中，持續為南投縣的發展注入更多活力。



更多新聞推薦

● 中油：汽、柴油價格不調整