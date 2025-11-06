114年北區百大文化基地第2場交流分享會議 「產業轉型 × 青年創生：文化場域的跨域實踐」 11/10於新竹縣社創基地登場

【記者蔡富丞/綜合報導】為推動北區文化基地的經驗交流與跨域連結，由文化部指導、國立新竹生活美學館主辦、明新科技大學承辦的「114年北區百大文化基地交流分享會議」第二場，即將於11月10日（星期一）10:00-15:00在新竹縣社創基地3樓（新竹縣竹北市中山路220號）舉行，歡迎有興趣的朋友報名參加。

第2場會議以「產業轉型 × 青年創生：文化場域的跨域實踐」為主題，邀請來自北部地區具代表性的百大文化基地團隊，包括日星鑄字行、新平溪煤礦博物園區、台灣藺草學會－農村工藝生活館及源古本舖等進行分享。會議由張弈騰博士負責主持、引導提問交流及最後總結，將共同探討傳統產業在時代轉型下如何結合青年參與、文化加值與創意設計，開創「文化即產業、產業即文化」的新路徑。

國立新竹生活美學館葉于正館長表示，此次會議為北區文化基地系列交流活動之一，期待藉由對話平台的搭建，讓更多地方團隊與文化創業者共享經驗，持續深化「百大基地」計畫在文化實踐與地方創生上的能量。上午與下午兩場次分別以基地代表與青年創生實踐者對談的形式，分享文化保存、品牌創新及產業再生的多樣策略。同時也規劃交流與媒合時段，鼓勵各基地團隊互相連結、啟發合作構想，促進文化場域永續發展。