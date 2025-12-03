114年原住民族語司儀人才培力單一語言班(排灣族語)圓滿結業！讓族語站上舞台、走進生活，得以持續傳承與發展

圖▲第一名學員 calivat 邱震南 是今年司儀人才培力最年輕的學員，穩健的台風與自然流暢的排灣語主持能力，深受評審團一致肯定，榮獲單一語言班的第一名。

為推動原住民族語言的活化與應用，財團法人原住民族語言研究發展基金會(原語會)首次與屏東縣來義鄉公所共同辦理「114年原住民族語司儀人才培力單一語言班（排灣族語）」。為期四日、共28小時的培訓課程，首次以排灣族文化為核心，結合地方產業、部落祭典及觀光導覽等實務課程，帶領學員體驗最真實的排灣族祭典文化與主持訪談實作。

圖▲第二名學員 vavauni.patadalj 沈英惠流暢展現族語主持魅力，榮獲單一語言班的第二名。

本梯次在11月30日(星期日)，進行成果發表，學員以雙語主持模擬活動流程，展現其在短時間內累積的能力與文化理解。評審老師從語言流暢度、主持表達、造型儀態及臨場反應等面向進行綜合評分，每位學員都以最真摯的聲音傳遞族語的力量。

屏東縣來義鄉鄉長Tjaqasiyan.Tapuljaljuy莊景星說道：「感謝各位學員在這四天的培訓期間，從22號至今的辛勤付出。我非常肯定所有參與本次培訓的學員，也要讚許大家展現出的勇氣與學習精神。這樣的學習歷程，不僅有助於個人成長，更將為族語的傳承與推廣帶來非常大的幫助。」

圖▲第三名學員 paules 黃惠紅 以清晰的語調、穩健的反應與具魅力的族語表達，獲得評審青睞，榮獲單一語言班第三名。

原語會執行長 Lowking Nowbucyang 許韋晟表示：「感謝所有學員的熱情參與，因為這並不是一件容易的事。令人敬佩的是，其中有一位年僅21歲的年輕學員也投入學習，展現對族語文化的熱忱與信心。我相信，他的學習歷程背後一定有著令人感動且激勵人心的故事。此外，我們希望透過這次培訓，讓各位學員未來能帶動更多年輕人共同投入族語的傳承與使用，讓族語真正融入生活，讓族語文化得以持續傳承與發展。」

原語會期盼這些具備主持潛力的族人，未來能站上更多典禮、論壇、祭儀與文化舞台，以自信的聲音傳遞族語之美。基金會亦持續推動族語人才培育，期待更多青年加入族語推廣行列，共同打造族語新世代，讓族語在生活、在舞台、在文化現場持續發光。