114年原民特考生力軍分發 為公部門注入新能量

記者邵敏/高雄報導

原住民族委員會於今（18）日，在行政院人事行政總處公務人力發展學院卓越堂辦理114年公務人員特種考試原住民族考試錄取人員分配作業，由副主任委員谷縱‧喀勒芳安Qucung Qalavangan主持。

谷縱‧喀勒芳安Qucung Qalavangan副主委致詞。(圖/原民會提供)

谷縱‧喀勒芳安副主委表示，原住民族特考迄今已辦理44次考試，歷年總計錄取5,201人。本次考試錄取人數為116人，錄取率16.57%，是近20年來新高，其中年齡最長者52歲、最年輕者22歲；另今年錄取人員年齡22歲至30歲者，合計68人，占錄取總人數近6成，可見年輕人對於考公職的選擇均有提早規劃;今年還有之前已錄取四等考試並經不斷自我挑戰後錄取三等考試，另外還有多名現任公務機關非正式人員成功通過考試，顯見只要努力準備，都有機會圓夢金榜題名。

「114 年公務人員特種考試原住民族考試錄取人員分配作業」錄取人員撕榜。(圖/原民會提供)

谷縱‧喀勒芳安副主委也再次提醒有志於報考原民特考族人注意，現今維持報考一、二、三等考試要取得族語中級、以及報考四等及五等考試要取得初級以上原住民族語言能力認證測驗合格證書才能報考。又為因應考生需求，自110年起族語認證測驗已改為每年2次，族人務必把握機會，及早取得族語認證。

原民會也期勉這些公務生力軍在未來訓練期間，虛心接受輔導，認真學習，未來在工作崗位上，能夠克盡職責，共同為推動各項原住民族政策，促進原住民族社會、教育、文化、產業等各項發展，貢獻智慧和心力。